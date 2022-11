A mostra do artista plástico Selmo Wanderé é uma homenagem ao cantor Michael Jackson. - Divulgação Ascom PMSG

A mostra do artista plástico Selmo Wanderé é uma homenagem ao cantor Michael Jackson.Divulgação Ascom PMSG

Publicado 03/11/2022 09:56

O hall do Teatro Municipal George Savalla Gomes, em São Gonçalo,vai receber durante todo o mês de novembro a exposição “Expo Rei do Pop”, do artista plástico Selmo Wander. A mostra, com entrada franca, é uma homenagem ao cantor Michael Jackson.

Com o trabalho todo feito em biscuit, serão mais de 50 esculturas que ficarão em exposição na entrada do Municipal, das 9h às 17h. A mostra, que tem entrada franca, retrata o eficiente trabalho do artista com esculturas em porcelana fria, pautadas por realismo, além de contar com uma maquete sobre o emblemático clipe de “Thriller”.

O escultor Selmo Wander é gonçalense e, aos sete anos, foi motivado pelas séries e desenhos de TV para dar início ao seu trabalho. Desde cedo começou a traçar suas linhas instintivamente, mas foi através do clipe musical – “Don’t stop ‘til you get enough”, de Michael Jackson – que começou a trilhar seu caminho profissional. Após a morte do Rei do Pop, em 25 de junho de 2009, uma escultura foi feita e três telas criadas em sua homenagem.

“Serão duas estátuas em tamanho real e mais de 50 obras de 30 centímetros em homenagem a Michael Jackson. Também vou apresentar na exposição outros personagens em escala menor, retratando personagens da música, da TV, dos games e das séries”, detalha o artista plástico.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. A exposição ficará aberta ao público todos os dias, das 9h às 17h. Entrada franca. Classificação livre.