Os moradores do bairro Colubandê foram avisados sobre o cronograma de interdições no trânsito. - Ascom PMSG - Foto: Fabio Guimarães

Publicado 04/11/2022 10:31

Os moradores do bairro Colubandê devem ficar atentos ao cronograma de interdições no trânsito para a nova etapa das obras de macrodrenagem que estão ocorrendo no bairro para conter os alagamentos na região.

Segundo a Prefeitura, até o dia 16 de novembro, data de início da interdição, moradores e comerciantes da região serão comunicados sobre as obras e o bloqueio temporário. A interdição acontecerá na Avenida José Mendonça de Campos, no trecho entre as ruas José Assunção e Álvaro Leitão, das 20h às 5h. Durante o período do bloqueio os moradores não poderão entrar ou sair com veículos na área compreendida da interdição.

"A comunicação antecipada é realizada para que os moradores possam se programar durante o período das interdições para as obras. A intervenção tem prazo de conclusão de 18 dias", afirmou o Executivo no texto.

Para otimizar a comunicação com os pedestres, comerciantes e moradores, uma tenda informativa será instalada, a partir de segunda-feira (7), pela Prefeitura de São Gonçalo, na esquina da Rua Honório Ferreira com a Rua José Mendonça de Campos.

“É um transtorno válido, um sacrifício que vale a pena para a obra acontecer. Aqui sempre alagou e, quando chove, ninguém entra e ninguém sai”, disse o médico veterinário Jorge Nery, que tem seu consultório na Rua Álvaro Leitão, um dos trechos onde a interdição vai acontecer.