A Campanha tem o tema: "Homem: Saúde é vida! Cuide-se de novembro a novembro". - Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

A Campanha tem o tema: "Homem: Saúde é vida! Cuide-se de novembro a novembro".Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 08/11/2022 09:39

A primeira Operação Saúde direcionada à saúde dos homens em alusão à campanha Novembro Azul deste ano será realizada nesta quarta-feira (9), das 10h às 14h, no Calçadão de Alcântara. Com o tema “Homem: Saúde é vida! Cuide-se de novembro a novembro”, a equipe do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), vai oferecer o teste rápido do PSA (exame de sangue que pode detectar alterações na próstata) e levar serviços dos programas das subsecretarias da Atenção Básica e de Saúde Coletiva. Os gonçalenses também receberão orientações e poderão realizar agendamentos de consultas.

Na operação, os participantes poderão conhecer e saber o que é oferecido nos programas da saúde do homem, mulher, idoso, população negra, criança e adolescente, hanseníase, tuberculose, diabetes, hipertensão, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e tabagismo. Além de conhecer os programas, a ação fará testagem rápida de sífilis, HIV e hepatite; vacinação contra o coronavírus e gripe; aferição de pressão e glicose e distribuição de cloro em pastilha pela Vigilância em Saúde Ambiental para as pessoas que ainda não têm água tratada.

“Conscientizar a população masculina é o grande desafio do Novembro Azul, tendo em vista a resistência que o homem tem para procurar atendimento médico e o principal motivo é o preconceito. A Operação Saúde visa abordar os homens, orientando-os sobre a importância da prevenção e da adoção de hábitos saudáveis que evitam vários tipos de doenças. No entanto, as mulheres também poderão se beneficiar dos serviços oferecidos. É uma ação que já virou política pública para todos”, disse a coordenadora do Neps, Aline Serra.

A campanha Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que pode ser detectado através de alteração em um tipo de exame de sangue chamado de PSA (sigla em inglês de Prostate-Specific Antigens, que significa Antígeno Prostático Específico), e do exame de toque.

Eventos – Outras ações acontecem em unidades de saúde da cidade e outras duas edições do Operação Saúde estão programadas nos bairros do Centro e Neves. Os polos sanitários, clínicas gonçalenses e PAMs estão realizando palestras e rodas de conversa com os temas “Homem: Saúde é vida! Cuide-se de novembro a novembro” e “A importância do autocuidado, prevenção e promoção à saúde do homem”, com a coordenadora Maria Netto, do Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem. Urologistas e psicólogos também abordam temas referentes à campanha.

Centro de Oncologia – Durante todo o mês de novembro, o Centro de Oncologia, no Zé Garoto, está realizando o exame de PSA para homens com mais de 40 anos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, com demanda livre. É só levar xerox dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. Não é necessário ter o pedido médico.

Programação

Quarta (09/11): Operação Saúde no Calçadão de Alcântara, às 10h

Quinta (10/11): Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, às 10h

Quarta (16/11): PAM Neves, às 10h

Quinta (17/11): Clínica Gonçalense do Mutondo, às 9h

Sexta (18/11): Clínica Municipal do Barro Vermelho, 10h

Segunda (21/11): Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, às 9h

Quarta (23/11): Clínica Marambaia, às 9h

Quarta (23/11): Polo Sanitário Rio do Ouro, às 13h

Quarta (23/11): Operação Saúde na Praça Luiz Palmier, Rodo, às 10h

Quinta (24/11): Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara, às 9h

Quarta (30/11): Operação Saúde em Neves, às 10h.