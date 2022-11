Os alunos do Colégio Municipal Ernani Faria, em Neves, já estão adaptados ao novo refeitório. - Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Os alunos do Colégio Municipal Ernani Faria, em Neves, já estão adaptados ao novo refeitório.Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 08/11/2022 09:31

Os alunos do Colégio Municipal Ernani Faria, em Neves, já estão adaptados ao novo refeitório, que estava em reforma desde julho deste ano por conta de problemas de infraestrutura. Esta é uma das melhorias feitas pela Manutenção Corretiva e Preventiva das Escolas Municipais, que já abrange 75 unidades. Nesta segunda-feira (7), o secretário de Educação, Maurício Nascimento, fez uma visita para fiscalizar o resultado da obra.

O novo espaço para alimentação conta com novos pisos, azulejos, rebaixamento de teto e portas. Tudo pensado para o conforto dos 763 alunos dos três turnos da unidade. Para o secretário, é necessário entregar à comunidade escolar um refeitório funcional, onde é possível seguir as diretrizes de alimentação saudável do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar (FNDE).

“É preciso que o aluno tenha um espaço arejado, bonito e limpo para fazer suas refeições. A nossa intenção é conseguir trazer essas melhorias estruturais para todas as escolas do município nesta gestão. A merenda tem qualidade. Implementamos o cardápio único nas escolas, com verduras, legumes, frutas, carnes e cereais, para que a criança tenha uma alimentação balanceada e correta. Então, nada mais justo do que entregar também um refeitório em perfeitas condições”, disse o secretário.

As amigas Raissa Abreu, de 11 anos, e Myrella Cabral, de 12 anos, almoçam juntas sempre que é possível. Para elas, o novo refeitório ficou muito melhor do que o anterior, dando a impressão de que está mais amplo e fresco.

“O refeitório antigo estava um pouco danificado, com o teto, a parede e o chão bem gastos e precisando de reformas. Agora ele está muito mais bonito, parece que está maior assim, todo branco. Nós adoramos esse novo espaço”, afirmou Raissa.