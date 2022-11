Segundo a Defesa Civil de São Gonçalo, o objetivo é prevenir tragédias em períodos chuvosos através da capacitação dos moradores. - Ascom PMSG

Publicado 07/11/2022 10:07

Os moradores da Nova Grécia, em Tribobó, participaram, na manhã do último sábado (5), de um simulado de desocupação realizado pela Defesa Civil de São Gonçalo. A ação integra o projeto “São Gonçalo Resiliente” e tem o objetivo de prevenir tragédias em períodos chuvosos através da capacitação dos moradores da região sobre como agir no deslocamento de suas casas até o ponto de apoio mais próximo, de forma segura, em caso de acionamento da sirene do Sistema de Alerta e Alarme.

Agentes da Defesa Civil orientaram os moradores que passavam pelo ponto de apoio, montado na escola Municipal Presidente João Belchior Marques Goulart, um trabalho fundamental de prevenção, para que, em caso de necessidade, os moradores possam agir de forma objetiva e segura.

A ação também contou com a participação de voluntários da Secretaria de Educação e profissionais da Secretaria de Saúde (odontologia e Atenção Básica).

Capacitação

A Defesa Civil de São Gonçalo realiza constantemente eventos de capacitação e treinamentos para seus servidores e também junto à população para enfrentamento dos períodos de chuvas e prevenção de desastres como deslizamentos de terra e encostas.

As capacitações também vêm formando novos voluntários para atuar nas comunidades. São Gonçalo conta com 25 Núcleos de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), cujos coordenadores e subcoordenadores são líderes comunitários voluntários de áreas que contam com sirenes do Sistema de Alerta e Alarme do município.