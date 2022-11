A mostra ficará aberta durante o mês de novembro para visitação. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 07/11/2022 09:56

Os moradores de São Gonçalo e da região que ainda não tiveram a oportunidade de conferir a exposição “Objetos Concretos”, do artista plástico Robson Sales, terão mais uma chance. Em cartaz na Casa das Artes, no Zé Garoto, a mostra ficará aberta durante o mês de novembro para visitação. A visitação acontece de segunda a sexta, das 10h às 17h; sábado, das 10h às 16h, e domingo, das 10h às 15h e fica em cartaz até o fim de novembro com entrada franca.

Através da mostra, que é composta por mais de 50 peças, além de pinturas, formas e objetos que levam a população a conhecer o olhar criativo do autor. Em suas peças, o artista de origem pernambucana une seus conhecimentos sobre a arte cênica e pictórica, buscando o caminho da criatividade através de pesquisa, trazendo um novo olhar sobre a vida diária.

Além da prorrogação da exposição, o equipamento cultural também irá receber oficinas e atividades voltadas para o entretenimento dos visitantes, durante o mês de novembro.

A Casa das Artes fica na Rua Cel. Moreira César, s/n, Zé Garoto.