A ação teve a sua 41ª edição e foi realizada no CIEP 250 Rosendo Rica Marco. Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Moradores do Gradim e região aproveitaram os diversos serviços gratuitos oferecidos pelo ‘Cidadania Itinerante’, uma ação da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, que tem objetivo de aproximar a população gonçalense dos serviços públicos.







No último sábado (5), a ação teve a sua 41ª edição e foi realizada no CIEP 250 Rosendo Rica Marco. Assim que chegavam no local, as pessoas recebiam uma senha de acordo com o atendimento que cada um buscava.

Quem foi ao local teve acesso aos serviços gratuitos de orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil.





“É a primeira vez que participo do Cidadania Itinerante. Hoje eu vim procurar atendimento para me orientar sobre o CadÚnico. A Prefeitura está de parabéns por esse trabalho que vem sendo feito nas comunidades”, disse o técnico administrativo Ronaldo Magalhães.





Já a recepcionista Mônica Azevedo, foi ao local para acompanhar o marido e aproveitou para ser atendida pelo serviço de manicure.





“Achei tudo muito organizado, com distribuição de senha, cada um na sua vez, tudo muito ordeiro”, disse a moradora do bairro, que também participou pela primeira vez do Cidadania Itinerante.

Mesma opinião da supervisora Luiza Oliveira. "A cidade de São Gonçalo tem que correr contra o tempo para levar as comunidades serviços que até o estado não oferece, parabéns a todos pela competência", elogiou Luiza.