O Posto de Assistência Médica do Coelho (PAM), realizou uma palestra com o tema: Homem: Saúde é vida!. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 09/11/2022 10:06

O mês de novembro tem sido de conscientização pelas unidades de saúde e locais públicos em São Gonçalo. Nesta terça-feira (8), o Posto de Assistência Médica do Coelho (PAM), localizado na Rua Cândido Reis, no Coelho, realizou uma palestra com o tema “Homem: Saúde é vida! Cuide-se de novembro a novembro”. As ações, também contam com apoio da Operação Saúde.

A campanha, que tem sido realizada pela equipe do Programa Integral da Saúde do Homem e do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), ambos da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo (Semsa), tem o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

"Os homens acham que não precisam ir ao médico. Quando os homens vão ao médico, já encontram a doença em estágio avançado. Então é importante que a gente procure um médico, um urologista que é o especialista nessa função. O Novembro Azul foca nessa parte do câncer de próstata. Se todo ano for feito o exame PSA e tiver um câncer de próstata, a doença será descoberta em estágio inicial. Daí a chance de cura é de quase 100%. A prevenção é o segredo do sucesso", afirmou o Dr. Roberto Avolio, urologista do Pam do Coelho.

"A nossa ideia é tentar trazer uma mudança de mentalidade. O pedido que nós fazemos, como profissional de saúde, é que o homem procure ajuda médica quando sentir qualquer sintoma. É muito importante se cuidar. Vamos espalhar essa informação para mudar a mentalidade deles", ressaltou Rodrigo Silva, administrador do PAM do Coelho.

Os homens que participaram da palestra contaram com uma equipe de profissionais da unidade de saúde, que também realizaram verificação de glicose e pressão em cada participante.

Programação:

-Quarta (09/11): Operação Saúde no Calçadão de Alcântara, às 10h

-Quinta (10/11): Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal, às 10h

-Quarta (16/11): PAM Neves, às 10h

-Quinta (17/11): Clínica Gonçalense do Mutondo, às 9h

-Sexta (18/11): Clínica Municipal do Barro Vermelho, 10h

-Segunda (21/11): Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, às 9h

-Quarta (23/11): Clínica Marambaia, às 9h

-Quarta (23/11): Polo Sanitário Rio do Ouro, às 13h

-Quarta (23/11): Operação Saúde na Praça Luiz Palmier, Rodo, às 10h

-Quinta (24/11): Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara, às 9h

-Quarta (30/11): Operação Saúde em Neves, às 10h.