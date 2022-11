A Praça da Rua Capitão Acácio, no bairro Boaçu, recebe cuidados da Secretaria Municipal de Conservação. - Ascom PMSG - Foto: Julio Diniz

Publicado 10/11/2022 10:53

Os moradores do entorno da Praça da Rua Capitão Acácio, no bairro Boaçu, estão rindo à toa. Eles comemoram a reforma no local que recebe os cuidados da Secretaria de Conservação e do Departamento de Conservação e Obras (DCO). As equipes estão durante toda essa semana fazendo a limpeza, capina e pintura do espaço de lazer para entregar aos moradores uma área de lazer revitalizada.

O pedreiro Luiz Antônio Lucas, de 37 anos, disse que as equipes estão caprichando no trabalho.

“Isso aqui estava abandonado, com a grama alta, os brinquedos descascados. Agora está tudo limpinho, pintado. Até plantaram algumas mudinhas. Meu neto já estava perguntando se poderia brincar”, comentou.

As equipes de Conservação também estão realizando o mesmo trabalho na praça da Rua João Capistrano de Abreu, no bairro Amendoeira. O local está recebendo reforma com novos brinquedos, mesas, cadeiras e, no final, será feito o paisagismo no entorno.

No bairro Santa Izabel, a Praça da Fazendinha, que fica na Estrada da Fazendinha, é outra que está recebendo melhorias, como novos brinquedos, instalação de pisos e paisagismo.

Ainda em Santa Izabel, na Estrada de Itaitindiba, os moradores vão ganhar a primeira praça do local. O espaço escolhido para abrigar os equipamentos de lazer e diversão fica ao lado de um campo de futebol, que receberá novas traves, redes para gol e grama.

Ao lado, uma arquibancada foi construída para que familiares e amigos possam acompanhar os jogos na quadra de vôlei, que também será construída. Além de brinquedos, bancos e mesas, as equipes de Parques e Jardins farão o paisagismo do local. Para finalizar a obra, a rua no entorno será concretada.