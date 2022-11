O evento acontece na Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no bairro Patronato. - Ascom PMSG - Foto: Luiz Carvalho

A pandemia de covid-19, durante o período de confinamento, gerou diversos impactos na vida das crianças e adolescentes. Para debater esses impactos, a Subsecretaria da Infância e Adolescência, da Assistência Social, em parceria com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, iniciaram, na tarde desta quarta-feira (9), a 12º Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre com o tema: "Situação dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes em Tempos de Pandemia pela Covid-19: Violações e vulnerabilidades, ações necessárias para reparação e garantia de políticas de proteção integral, com respeito à diversidade".

O evento acontece na Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro Patronato, até quinta-feira (10), das 8h às 17h.

A Conferência é um processo democrático, de participação social, que tem como objetivo a elaboração conjunta de propostas acerca de políticas públicas sobre as infâncias e adolescências nas mais diversas áreas interdisciplinares com o intuito de garantir a promoção, proteção e defesa dos direitos infanto-juvenis.

O encontro também avalia os impactos pandêmicos na vida das crianças e adolescentes e suas respectivas famílias nos aspectos objetivos e subjetivos da totalidade da vida social, familiar, cultural, educacional e econômico. Além de compreender as inovações de tecnologia social a ser disponibilizada pela Assistência Social para minimizar estas consequências de forma eficaz.

Excepcionalmente, nesta quarta-feira, a abertura do evento, que seria realizada no auditório da universidade, teve de ser transferida para a área externa, por conta de um problema no fornecimento de energia elétrica.

“A Prefeitura tem trabalhado de forma incessante para ampliar sua atuação e abrangência, de forma a assegurar a garantia de direitos da criança e do adolescente. Já estamos com a obra em curso do 4º Conselho Tutelar, no Laranjal, e o objetivo para 2023 é que iniciemos as obras do 5º Conselho Tutelar da cidade”, destacou o subsecretário da Infância e Adolescência, Alan Rodrigues, que representou a Prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social.

A abertura contou com a apresentação musical do Centro de Integração Analice Nunes (Cian), ONG localizada no Jardim Catarina, voltada à inclusão social de pessoas residentes em áreas de baixa renda através da cultura.

Estiveram presentes representando o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de São Gonçalo (CMDCA-SG), Antônio Carlos da Silva; Maria de Fátima da Silva Ângelo, representando o Fórum Permanente dos Direitos da Criança e do Adolescente; Silvio Henrique Carvalho da Silva, representando o Conselho Tutelar de São Gonçalo; Maria Flor, representando as crianças da cidade de São Gonçalo; Aloísio Gabriel, representando os adolescentes de São Gonçalo.