Acusado foi preso após intenso trabalho de monitoramento dos agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). - Divulgação Pcerj

Acusado foi preso após intenso trabalho de monitoramento dos agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter). Divulgação Pcerj

Publicado 10/11/2022 11:03

Agentes da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, na última quarta-feira (09/11), um homem acusado de roubar um estabelecimento comercial em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ele foi detido em cumprimento a um mandado de prisão temporária, após intenso trabalho de monitoramento da unidade.

Os policiais localizaram o criminoso no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O crime foi cometido no início de setembro. De acordo com as investigações, o preso e seus comparsas renderam o segurança que ficava na área externa do estabelecimento, utilizando uma arma de fogo, e o fizeram pedir para que um outro agente abrisse o portão.



Os bandidos amarraram seis funcionários em uma pilastra e, em seguida, começaram a encher os carrinhos de compras. Além dos produtos, eles também roubaram um colete balístico, um revólver, munições, um celular e um fone de um dos seguranças.