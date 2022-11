Toda a extensão da Estrada da Meia Noite até chegar na Estrada de Santa Izabel também recebeu asfalto. - Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Quem passa pela Estrada Francisco de Azeredo Coutinho, no bairro Ipiíba, em São Gonçalo, fica surpreso com os seis quilômetros da via pavimentados. As obras estão praticamente concluídas, faltando somente a finalização das calçadas em alguns trechos da via. Toda a extensão da Estrada da Meia Noite até chegar na Estrada de Santa Izabel também recebeu asfalto.

O prefeito Capitão Nelson esteve no local e falou da importância dessa obra para os moradores e motoristas que usam a estrada.

“Essa é uma estrada muito utilizada por caminhoneiros, por ser rota de muitas empresas. E muitos motoristas usam a via para chegar em Santa Izabel. O local precisava de uma atenção para que os moradores tivessem mais qualidade de vida”, disse.

Os moradores estão felizes com as obras no bairro. E quem pensava em se mudar, desistiu depois que viu o asfalto chegando.

“Eu moro aqui há 34 anos e nunca fizeram nada pelo bairro. Quando chovia isso aqui ficava com muita lama. As pessoas saiam até com sacola plástica amarrada nos pés. Agora, ver isso tudo asfaltado, é uma satisfação enorme. Meu vizinho estava vendendo a casa dele. Quando ele viu o asfalto chegando, desistiu. E agora os imóveis do bairro vão valorizar”, comemora o vendedor Oswaldo Monteiro, de 58 anos.