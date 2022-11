Com 22 anos de carreira e muitas e rodas de samba, Bruno Paiva, reuniu uma seleção de sambas e composições próprias para apresentar no seu show. - Divulgação

Publicado 11/11/2022 17:23

O cantor e compositor Bruno Paiva vai gravar seu primeiro DVD, no Teatro Municipal de São Gonçalo, na próxima segunda-feira (14), às 20h.

Com 22 anos de carreira e muitas e rodas de samba, ele reuniu uma seleção de sambas e composições próprias para apresentar no seu show quando será realizada a gravação do áudio-visual do seu primeiro DVD “Sou da Madrugada”, composição sua, que dá nome ao disco.



"Contemplado em edital de cultura do município de São Gonçalo, Bruno faz uma apresentação aberta ao pública e gratuita, no mais novo é importante espaço cultural da cidade, o Teatro Municipal", afirma os organizadores.



O Teatro Municipal de São Gonçalo fica localizado na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo.