O jogos escolares de São Gonçalo entram na reta final.Site PMSG - Foto: Luiz Carvalho

Publicado 16/11/2022 08:40

As finais da XXIV edição dos Jogos Escolares de São Gonçalo (Jesg), vão ter início na próxima sexta-feira (18), no torneio organizado pela Secretaria de Esporte e Lazer, com apoio da Fundação de Artes, Esporte e Lazer (Faesg).



A Prefeitura de São Gonçalo ressalta que os tradicionais Jogos Escolares de São Gonçalo foram retomados em 2022 na gestão do prefeito Capitão Nelson, após 5 anos de pausa. "Ao todo, participaram 32 escolas das redes estadual, municipal e particular", afirma o poder público.

O secretário de Esporte e Lazer, Lúcio Portugal disse que foi gratificante poder retornar com os Jogos Escolares de São Gonçalo. "O prefeito Capitão Nelson entende a importância do esporte no desenvolvimento das crianças do nosso município e não mediu esforços para que pudéssemos ter de volta essa tradição tão marcante de São Gonçalo, que, ao longo dos anos, já revelou dezenas de atletas de renome. Nossa expectativa é que esses últimos dias dos Jogos sejam marcantes nas vidas desses alunos", declarou Portugal.



Esta edição contou com a presença de quatro modalidades: basquete, futsal, handebol e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos.



Confira a relação das finais abaixo:



-Sexta-feira (18/11) - Finais do vôlei 2ª categoria



Local: Colégio Santa Terezinha



13h40: 1º A x 2º B (Masculino)



14h20: 1º B x 2º A (Masculino)



15h: Perd. JG. 17 x Perd. JG 18 (Masculino 3º/4º)



15h40: Venc. JG 17 x Venc. JG 18 (Masculino 1º/2º)







-Segunda-feira (21/11) - Finais do futsal 1ª categoria



Local: Colégio Odete São Paio



13h40: Luiz Gonzaga x Moura e Silva (Feminino)



14h20: CIEP 513 x Cecília Meirelles (Masculino 3º e 4º)



15h: CIEP 052 x Odete São Paio (Masculino 1º e 2º)







-Terça-feira (22/11) - Finais do handebol 1ª categoria



Local: Colégio Odete São Paio



14h20: Odete São Paio x CApDHC (Masculino)



15h: Odete São Paio x CApDHC (Feminino)







-Quarta-feira (23/11) - Finais do futsal 2ª categoria



Local: Colégio Odete São Paio



13h40: Vieira Brum x Almirante Dutra (Feminino 3º/4º)



14h10: Odete São Paio x St.ª Terezinha (Feminino 1º /2º)



15h: Cecília Meirelles x Viera Brum (Masculino 3º/4º)



15h40: Odete São Paio x Clélia Nanci (Masculino 1º/2º)







-Sexta-feira (25/11) - Semifinais do vôlei 1ª categoria



Local: Colégio Odete São Paio



13h40: CApDHC x Equipe 1 (Feminino)



14h20: St.ª Terezinha x Odete São Paio (Feminino)



15h: St.ª Terezinha x CApDHC (Masculino)



15h40: Odete São Paio x Equipe 1 (Masculino)







-Terça-feira (29/11) - Finais do handebol 2ª categoria



Local: Colégio Odete São Paio



13h40: São Francisco x St.ª Terezinha (Masculino)



14h20: Odete São Paio x CEMD (Masculino)



15h: São Francisco x Venc. 1º JG (Feminino)



15h40: CEMD x São Francisco (Masculino)







-Quarta-feira (30/11) - Semifinais do basquete 1ª categoria



Local: Colégio Odete São Paio



13h40: Odete São Paio x St.ª Terezinha (Masculino)



14h20: Curso M3 x CApDHC (Masculino)



15h: Odete São Paio x Colégio Mauá (Feminino)







-Quinta-feira (1º/12) - Finais do vôlei 1ª categoria



Local: Colégio Santa Terezinha



13h40: Perd. JG 1 x Perd. JG 2 (Feminino 3º/4°)



14h20: Venc. JG 1 x Venc. JG 2 (Feminino 1º/2º)



15h10: Perd. JG 3 x Perd. JG 4 (Masculino 3º/4º)



16h: Venc. JG 3 x Venc. JG 4 (Masculino 1º/2º)







-Segunda-feira (05/12) - Finais do basquete 1ªcategoria



Local: Colégio Odete São Paio



13h40: Odete São Paio x CApDHC (Feminino)



14h20: Perd. JG 1 x Perd. JG 2 (Masculino 3º/4º)



15h: Venc. JG 1 x Venc JG 2 (Masculino 1º/2º)







-Quarta-feira (07/12) - Finais do basquete 2ª categoria



Local: Colégio Odete São Paio



13h40: 1º A x 2º B (Masculino)



14h20: 1° B x 2º A (Masculino)



15h: Perd. JG 16 x Perd. 17 (Masculino 3º/4º)



15h40: Venc. 16 x Venc. 17 (Masculino 1º/2º).