O grafite já decora a praça Jornalista Valfrido Rocha, no bairro Jardim Catarina.Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 17/11/2022 10:18

O grafite já decora a praça Jornalista Valfrido Rocha, no bairro Jardim Catarina, que já começou a ganhar forma e colorido. O desenho, que vai representar as diferentes gerações de mulheres trabalhadoras do bairro, que lutaram para criar os filhos e levar o sustento para o lar, foi escolhido através de uma consulta pública no aplicativo Colab. O painel vencedor, do artista Gustavo Gut, levou 59,9% dos votos.

Os moradores do bairro estão curiosos para saber como a praça está ficando. Mesmo cercada por tapumes, algumas pessoas dão um jeitinho e olham por cada brecha encontrada. O estudante Victor Lessa, de 15 anos, disse que sempre frequentou a praça e está ansioso para vê-la pronta.

“Eu e meus amigos sempre brincamos aqui, jogamos bola. E estamos doidos para ver como a praça vai ficar. Já vi ali que a quadra agora tem grama sintética. A parede está ficando bem bonita com o grafite. Nunca imaginei que fosse ter algo assim aqui no bairro”, disse.

A ação reúne três grandes projetos da Prefeitura de São Gonçalo: Praça Renovada, que revitaliza os espaços públicos de lazer; Cidade Ilustrada, que está transformando as vias públicas em galerias de artes ao ar livre com painéis de grafite, e o Colabore SG, que permite que o cidadão interaja com o poder público através do aplicativo Colab.