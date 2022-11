Os moradores da Avenida Presidente Roosevelt, na altura do trevo do bairro Marambaia, comemoraram as intervenções. - Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 17/11/2022 09:47

O trabalho da Operação Tapa Buraco realizado na Avenida Presidente Roosevelt, na altura do trevo do bairro Marambaia, recebeu na quarta-feira (16), a visita do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, que foi ao local para acompanhar as obras.

Segundo o Executivo gonçalense, a manutenção da região é responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), mas uma parceria possibilita que a Prefeitura faça reparos na área.



"Equipes da Usina, Departamento de Conservação e Obras (DCO) e Parques e Jardins fizeram, durante todo o dia, os serviços de desobstrução de bueiros e bocas de lobo, pavimentação dos buracos ao longo da via e a capina da grama no entorno da pista", afirma o poder público.



O comerciante Leôncio Duval, de 63 anos, destacou a importância das intervenções na região.



“Essa área aqui precisava realmente destes reparos. Surgiram alguns buracos pequenos na pista, mas eles foram aumentando e alguns estão muito grandes, causando vários acidentes. O trânsito vai fluir melhor com o serviço que a Prefeitura está fazendo”, opinou.



Já o motorista de aplicativo Luciano Duque, de 38 anos, que passava pelo local, aprovou a iniciativa.



“Eu já quebrei a suspensão do meu carro nesses buracos. E, como trabalho por conta própria, ficar parado me prejudica muito. Vai ficar muito bom agora que estão cobrindo tudo com asfalto. A gente precisa de muita atenção aqui no bairro”, disse o motorista.