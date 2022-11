A atração, que é composta por dança e música, une as histórias das princesas mais famosas das histórias infantis. - Divulgação

O Teatro Municipal de São Gonçalo vai receber, neste domingo (20), às 10h30min., a peça infantil: "Princesas - O Musical". A atração, que é composta por dança e música, une as histórias das princesas mais famosas das histórias infantis.





O musical reúne as princesas Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, Ariel, Anna e Elza, Tiana, Jasmine, Bela e Rapunzel, que resolvem se encontrar com a Fada Madrinha, promovendo uma grande confraternização. Na apresentação, os personagens dançam e cantam os seus maiores sucessos, relembrando cada uma a sua própria história.



Os ingressos custam R$ 25 (inteira) e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/princesas-o-musical/1765485 ou pelo contato (21) 97209-1728.





Para proporcionar oportunidades culturais para o público gonçalense, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), na sexta-feira (18), às 17h, três pares de ingressos para o espetáculo "Princesas - O Musical".



Espetáculos de dança

O Teatro Municipal de São Gonçalo vai recebe também, neste sábado (19), às 20h, a companhia Conex On. "Tic Tac" será o trabalho de abertura da noite. Um mergulho no universo lúdico inspirado nos clássicos "Alice no país das maravilhas" e "Alice através do espelho".





Na sequência, haverá a apresentação de "Fragmentos". A dança, em suas diferentes linguagens, é o fio condutor de uma linha do tempo sem ponteiros. Através dela, nós avançamos e retrocedemos, escrevemos nosso próprio conto de magia.





Os ingressos antecipados custam R$ 30 (inteira); no dia do espetáculo, o valor é R$ 35. As entradas podem ser adquiridas através do contato (21) 97170-9609 ou pela plataforma Sympla no link https://www.sympla.com.br/evento/tic-tac-e-fragmentos/1771593 .





Para proporcionar oportunidades culturais para o público gonçalense, a Secretaria de Turismo e Cultura irá distribuir, através do Instagram (@turismoculturasg), nesta quinta-feira (17), às 17h, dez pares de ingressos para as apresentações.



O Teatro Municipal fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro de São Gonçalo. Classificação livre.