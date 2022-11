O Centro de Triagem continua oferecendo o serviço e vai atender das 8h às 17h. - Divulgação

Publicado 18/11/2022 09:29

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo vai oferecer mais quatro unidades de saúde para a realização de testes para detectar o coronavírus aos sábados. São elas: PAMs Coelho e Alcântara e as clínicas Gonçalense do Barro Vermelho e da Criança (para crianças até 12 anos), no Zé Garoto, sempre das 8h às 12h. O Centro de Triagem continua oferecendo o serviço e vai atender das 8h às 17h.





O Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto, voltou a atender aos sábados, na última semana, para a realização de testes e atendimento médico para os gonçalenses que testam positivo. Com o aumento dos casos de covid-19 no Estado do Rio de Janeiro e maior procura pelos testes na cidade nesta semana, a secretaria ampliou a quantidade de unidades para a realização dos testes no fim de semana.





Todas as unidades ficam fechadas aos domingos. Neste dia, a orientação é que, caso haja necessidade do paciente ser avaliado para realização do exame específico para Covid-19, deve procurar qualquer unidade de urgência e emergência para uma avaliação clínica.





Durante a semana, de segunda a sexta-feira, além do Centro de Triagem, outros nove locais realizam o teste para detectar o coronavírus. Para a realização do exame, o gonçalense deve chegar meia hora antes do fim do horário previsto da testagem.



A Secretaria de Saúde orienta que o gonçalense deve seguir com os hábitos de lavar as mãos ou higienizar com álcool em gel, além de manter o esquema vacinal em dia. O uso de máscaras voltou a ser obrigatório nas unidades públicas de saúde. A máscara também é recomendado para públicos específicos, como pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de covid-19 e pessoas que tenham tido contato próximo com caso suspeito/confirmado de covid-19 em qualquer local.





Para as pessoas com fatores de riscos para complicações do coronavírus, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades, a recomendação do uso de máscaras é em locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração de pessoas ou na ocorrência de surto de covid-19 em determinado local ou instituição – situações de maior risco de contaminação pela covid-19.





O uso de máscaras faciais também é recomendado para todos os indivíduos que estejam em local com ocorrência de surto de covid-19, devido ao potencial risco de transmissão por pessoas assintomáticas.





A nova medida foi adotada com intuito de manter a prevenção, o controle e redução da transmissão da covid-19 e suas variantes. As precauções foram tomadas pelo Gabinete de Crise, com o aumento dos casos da doença no Estado. A medida também foi tomada, como precaução, levando em consideração o surgimento de uma das mais recentes variantes, a BQ.1, uma sublinhagem de BA.5, da Ômicron, que carrega mutações em pontos importantes do vírus.





Vacina – Toda a população com mais de cinco anos pode ser vacinada contra o coronavírus. A quarta dose da vacina está disponível para todos os gonçalenses com mais de 18 anos que tenham mais de quatro meses de intervalo da terceira dose.





A quinta dose está disponível para os imunossuprimidos com mais de 18 anos, incluindo gestantes e puérperas. E a quarta dose para os adolescentes entre 12 e 17 anos imunossuprimidos – também incluindo gestantes e puérperas. As doses de reforço podem ser aplicadas após intervalo de quatro meses da dose anterior.



Os locais e horários disponíveis, são:





Centro de Triagem ao Coronavírus, no Zé Garoto: de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h;

Clínica Municipal Gonçalense Barro Vermelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h às 12h;

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h; e sábados, das 8h às 11h (apenas para gestantes);

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h;

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, no Porto do Rosa: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h;

Polo Sanitário Dr. Augusto Sena, Rio do Ouro: terças, quartas e sextas, das 13h às 16h;

Clínica da Criança (0 a 12 anos), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h às 12h;

Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar: apenas para as gestantes e parturientes sintomáticas;

PAM Coelho: de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h às 12h;

PAM Alcântara: segunda, terça, quinta e sexta, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h às 12h.