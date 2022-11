A ação teve como objetivo mostrar aos alunos e funcionários que é possível preparar refeições saborosas totalmente saudáveis. - Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 18/11/2022 09:51

Ao pensar na alimentação saudável de forma descontraída e divertida, a Subsecretaria de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Gonçalo realizou, na quinta-feira (17), uma oficina da bebida Smoothie para os alunos da Escola Estadual Municipalizada Bairro Almerinda.

A ação teve como objetivo mostrar aos alunos e funcionários que é possível preparar refeições saborosas totalmente saudáveis, sem a utilização de ingredientes ultraprocessados e refinados.





Com aparência de milkshake, a bebida é composta de leite e frutas congeladas, como banana, morango, manga, mamão e até vegetais, como beterraba e cenoura, sem adição de açúcar. Para finalizar, os alunos puderam enfeitar o copo com aveia e leite em pó, trazendo o clima de lanchonete sem deixar de lado a saúde.







“Nós escolhemos utilizar a banana congelada bem madura, porque, além de contribuir para uma consistência mais cremosa, também deixa o smoothie mais docinho sem precisar colocar açúcar. Toda a oficina foi realizada sem o açúcar e as crianças tomaram, repetiram e não sentiram falta. Como as lanchonetes costumam colocar ingredientes extras para que as pessoas se sirvam, tivemos a ideia de apresentar a aveia e o leite em pó com a mesma pegada, tornando a oficina ainda mais divertida”, contou a subsecretária de Alimentação Escolar, Pâmela Lemos.







Na ocasião, a subsecretaria também aproveitou para fazer um teste de aceitabilidade com a polpa do morango congelada, que deve entrar no cardápio no próximo ano letivo. O produto é totalmente natural e também não é adoçado, trazendo todos os nutrientes do morango com diversas formas de preparo.







“A criança bem alimentada aprende bem melhor e já constatamos que, com uma refeição bonita e saborosa, ela não sente falta do açúcar e dos ingredientes ultraprocessados. Na receita que preparamos, já tem a lactose e a frutose, que deixam o smothie adocicado. Com a exclusão do açúcar refinado, nós não temos nenhuma perda porque se trata de uma caloria vazia”, disse a nutricionista Carla Gomes.