As equipes entram na reta final dos Jogos Escolares de São Gonçalo (Jesg). - Divulgação Ascom PMSG

Publicado 22/11/2022 09:56

As finais dos Jogos Escolares de São Gonçalo (Jesg) entram na reta final levando muita emoção aos torcedores. Na segunda-feira (21), as equipes disputaram as finais de futsal feminino e masculino da 1ª categoria da sub18, na quadra do Colégio Odete São Paio, no Colubandê.

“Esses jogos têm trazido resultados muito positivos, com mais de 30 escolas inscritas para participar desses jogos. Isso é uma conquista para o município. É disso que os alunos estavam precisando, de atividades esportivas. Temos recebido o apoio da direção das unidades e isso é satisfatório”, disse o secretário de Esportes, Lúcio Portugal.

A final feminina foi disputada entre as escolas Odete São Paio e Moura e Silva, com o time anfitrião levando a melhor,. As meninas do Odete São Paio foram campeãs. Na disputa do futsal masculino, a grande final foi disputada entre as equipes do CIEP 052 e do Odete São Paio, com o time do Odete São Paio vencendo a partida por 1 a 0, levando a melhor e conquistando o campeonato.

"Os tradicionais Jogos Escolares de São Gonçalo foram retomados este ano, na gestão do prefeito Capitão Nelson, após cinco anos de pausa. Ao todo, participaram 32 escolas das redes estadual, municipal e particular, com os campeonatos de basquete, futsal, handebol e vôlei, nas categorias de 13, 15 e 17 anos", informou a Prefeitura de São Gonçalo no texto.

Confira a relação das finais abaixo:

-Quarta-feira (23/11) – Finais do futsal 2ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: Vieira Brum x Almirante Dutra (Feminino 3º/4º)

14h10: Odete São Paio x St.ª Terezinha (Feminino 1º /2º)

15h: Cecília Meirelles x Viera Brum (Masculino 3º/4º)

15h40: Odete São Paio x Clélia Nanci (Masculino 1º/2º)

-Sexta-feira (25/11) – Semifinais do vôlei 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: CApDHC x Equipe 1 (Feminino)

14h20: St.ª Terezinha x Odete São Paio (Feminino)

15h: St.ª Terezinha x CApDHC (Masculino)

15h40: Odete São Paio x Equipe 1 (Masculino)

-Terça-feira (29/11) – Finais do handebol 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

Odete São Paio x CApDHC (Masculino)

Odete São Paio x CApDHC (Feminino)

(Por conta de uma alteração no cronograma, serão definidos os horários para as partidas acima)

-Terça-feira (29/11) – Finais do handebol 2ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: São Francisco x St.ª Terezinha (Masculino)

14h20: Odete São Paio x CEMD (Masculino)

15h: São Francisco x Venc. 1º JG (Feminino)

15h40: CEMD x São Francisco (Masculino)

-Quarta-feira (30/11) – Semifinais do basquete 1ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: Odete São Paio x St.ª Terezinha (Masculino)

14h20: Curso M3 x CApDHC (Masculino)

15h: Odete São Paio x Colégio Mauá (Feminino)

-Quinta-feira (1º/12) – Finais do vôlei 1ª categoria

Local: Colégio Santa Terezinha

13h40: Perd. JG 1 x Perd. JG 2 (Feminino 3º/4°)

14h20: Venc. JG 1 x Venc. JG 2 (Feminino 1º/2º)

15h10: Perd. JG 3 x Perd. JG 4 (Masculino 3º/4º)

16h: Venc. JG 3 x Venc. JG 4 (Masculino 1º/2º)

-Segunda-feira (05/12) – Finais do basquete 1ªcategoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: Odete São Paio x CApDHC (Feminino)

14h20: Perd. JG 1 x Perd. JG 2 (Masculino 3º/4º)

15h: Venc. JG 1 x Venc JG 2 (Masculino 1º/2º)

-Quarta-feira (07/12) – Finais do basquete 2ª categoria

Local: Colégio Odete São Paio

13h40: 1º A x 2º B (Masculino)

14h20: 1° B x 2º A (Masculino)

15h: Perd. JG 16 x Perd. 17 (Masculino 3º/4º)

15h40: Venc. 16 x Venc. 17 (Masculino 1º/2º).