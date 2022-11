A praça do bairro Gradim também segue com as obras. - Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

A praça do bairro Gradim também segue com as obras.Divulgação Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 22/11/2022 10:15

A Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo, recebe as obras do Programa Praça Renovada da Prefeitura. Por isso, motoristas e pedestres que passam no entorno dela já podem ver o quanto as obras estão avançadas.

Segundo o Executivo gonçalense, já é possível ver a equipe fazendo a instalação dos pisos intertravados. "Os canteiros para colocação das mudas que fazem parte do paisagismo já foram erguidos. Os caminhos reservados para pedestres e ciclistas, dentro da praça, também estão sendo construídos. A praça do bairro Gradim também segue com as obras e a equipe está erguendo uma mureta de proteção no entorno do novo espaço de lazer", afirmou o poder público no texto.





Na praça Chico Mendes, toda a estrutura já existente vai receber nova iluminação, os canteiros serão ocupados pelo plantio de vegetação arbustiva. O local também terá um bicicletário e novo mobiliário urbano. Serão incluídas, ainda, melhorias na infraestrutura de drenagem, readequação dos níveis da praça para a garantia da acessibilidade, execução de novas áreas de lazer, como uma academia da terceira idade, playground e área de convivência.







Nos fins de semana, a área de lazer será reservada para a gastronomia, com uso ordenado para food trucks.



"Na praça do Gradim, as obras estão na fase de nivelamento, retirada das mesas e cadeiras e a construção de uma mureta de segurança que ficará no entorno da praça. O projeto do local inclui ainda novo designer, com novos equipamentos e nova concepção paisagística e uma área mais ampla para atividades físicas. O local terá canteiros vivos, playground com instalação de piso emborrachado e inclusão de novos brinquedos, intervenção artística no piso central e iluminação de led", revelou a Prefeitura de São Gonçalo na nota.