O evento recebeu 13 trancistas, para capacitar os profissionais e promover a visibilidade da categoria. - Divulgação ascom PMSG - Foto: Fábio Guimarães

Publicado 22/11/2022 10:23

Em celebração ao Dia Nacional da Consciência Negra, aconteceu no último domingo (20), na Sala Mais Conhecimento, do Shopping Partage, o “1º Encontro Consciência Negra Empreendedora”. O evento recebeu 13 trancistas, para capacitar os profissionais e promover a visibilidade da categoria. Marcelle Klimkowski e Ana Carolina foram as grandes vencedoras do concurso promovido no encontro.

Elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, o evento tem o objetivo de estimular o empreendedorismo feminino no município. Com oficinas de tranças e turbantes, apresentação de artistas negros e da Orquestra Municipal de São Gonçalo, as trancistas passaram cerca de três horas realizando penteados nas modelos que, à noite, participaram de um desfile para que os jurados pudessem escolher a vencedora. Cada trancista recebeu um kit na hora do concurso com os materiais necessários para que pudessem fazer os penteados.

Quem passava pelo shopping ficava surpreso com o evento. A cozinheira, Myrella Silva, de 35 anos, mostrou cada modelo para sua filha Sophia, de 6 anos, e falou sobre a representatividade. “Não só na data de hoje, mas eu sempre explico para a minha filha que ela é linda exatamente do jeito que ela é, com o cabelo que ela tem. Porque a gente tem que fortalecer isso nas crianças, para que as pessoas da rua não a entristeçam com comentários maldosos. E temos duas coisas para celebrar, a exaltação da nossa beleza negra e o empreendedorismo feminino. É lindo de ver tudo isso, fico até emocionada”, disse.

Marcelle Klimkowski, que já trabalha na área e é especialista em cabelo afro, ficou em primeiro lugar na categoria Tranças Nagô, e falou sobre a felicidade e a importância de vencer esse concurso.

“Não sei nem descrever tamanha felicidade. É um concurso de extrema importância pra mim. É a realização de um grande sonho como profissional, ter o meu trabalho reconhecido. Poder ser uma mulher negra e empreendedora, é gratificante demais”, disse.

Ana Carolina Monteiro, que já trabalha na área há mais de 10 anos, foi a vencedora da categoria Penteado com Jumbo. Para ela, essa é a oportunidade de ser reconhecida na profissão.

“Fico imensamente feliz . É uma realização muito grande para quem é profissional. Ter o seu trabalho divulgado e reconhecido. Isso traz mais conhecimento da área e quebra o tabu de que trancista não é profissão. É uma área muito linda como todas as outras, e ter esse reconhecimento é muito gratificante. Só tenho a agradecer”, disse.

As trancistas vão ganhar uma consultoria sobre marketing e gestão de rede social com a analista de marketing Thaís Marques; um curso de especialização para trancista com a especialista no ramo Esteline Nascimento; um tempo de vivência com um dos jurados que também é trancista, para aprender e praticar as técnicas aprendidas.