A limpeza dos rios de São Gonçalo é uma das prioridades da gestão do prefeito Capitão Nelson. - Ascom PMSG

Publicado 24/11/2022 11:07 | Atualizado 24/11/2022 11:08

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), no Dia do Rio, celebrado na última quarta-feira (24/11), comemorou os avanços feitos na cidade através do Programa Limpa Rio, uma parceria da Prefeitura de São Gonçalo com o Governo do Estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Através desse importante trabalho, a recuperação das margens e espelhos d’água para evitar transtornos ocasionados por alagamentos vem se expandindo pelos rios gonçalenses.

“A limpeza dos rios da nossa cidade sempre foi enfatizada pelo prefeito Capitão Nelson, por isso, buscamos essa parceria junto ao Estado. O Programa Limpa Rio é uma resposta direta aos problemas de lixo e assoreamento, que ao longo dos anos acabaram atingindo os rios da cidade”, disse o secretário de Meio Ambiente, Carlos Afonso Rosa.

A partir de vistoria técnica ao local, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e pelo Instituto Estadual do Ambiente, os técnicos definem a área da limpeza e desassoreamento, que são realizados com maquinário do Estado.

Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, já passaram por limpeza os rios Marimbondo, no Porto Novo; Brandoas, no Vila Lage; Imboaçu, na Brasilândia e Boaçu; Madeira, no Lindo Parque; Alcântara, entra Água Mineral e Colubandê; Coelho, no Coelho; e Aldeia, próximo ao bairro Engenho do Roçado.