As equipes trabalham na Estrada Vereador Nelsimar Rocha Moraes, no Mutuaguaçu. - Ascom PMSG

As equipes trabalham na Estrada Vereador Nelsimar Rocha Moraes, no Mutuaguaçu. Ascom PMSG

Publicado 24/11/2022 12:38

A Prefeitura de São informou nesta quinta-feira que o programa Asfalta São Gonçalo vai levar asfalto para a Estrada Vereador Nelsimar Rocha Moraes, no bairro Mutuaguaçu. Segundo o Executivo, o trabalho já passou pela Avenida Paula Lemos, no bairro Mutuá, pela Estrada da Conceição e chegou às margens da rodovia BR-101 e nos bairros do entorno. Capitão Nelson esteve no local, nesta semana, para acompanhar o andamento dos trabalhos das equipes.

"As obras estão acontecendo por meio da parceria com o governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), que fornece insumos para a produção do asfalto na usina da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo", disse a Prefeitura no texto.

“Nós queremos transformar a cidade para a população sentir orgulho de ser gonçalense e, principalmente, ter mais qualidade de vida. Estamos com diversas obras no município. E, a cada dia, colocamos mais equipes na rua para transformar essa cidade”, disse o prefeito Capitão Nelson.

O aposentado Marcus Paulo Costa, de 70 anos, diz que a rua já era asfaltada, mas há muitos anos nada era feito no local.

“O asfalto aqui estava abandonado. Já estava com buracos. A gente tentava dar o jeitinho, mas não temos o equipamento apropriado. E tem muitos idosos morando nessa rua. Agora, com o asfalto novinho, vai ficar bem melhor”, disse.