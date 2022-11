O policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam um homem pelo crime de estupro de vulnerável. - Divulgação Pcerj

Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam um homem, nesta quinta-feira (24/11), pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi capturado em São Gonçalo.



De acordo com as investigações, o autor abusou sexualmente do neto da sua vizinha, à época com 11 anos de idade. Conforme a própria vítima relatou, os abusos eram frequentes. Sempre após os crimes, o homem ameaçava a vítima, dizendo que, se ela contasse qualquer coisa a alguém, mataria sua avó.



Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória. Ele foi sentenciado a uma pena de 13 anos e quatro meses, em regime fechado.

Crime de feminicídio no Apolo III

Policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam um homem em flagrante, nesta quarta-feira (23/11), pelo crime de feminicídio, praticado contra sua companheira. O crime ocorreu no bairro Apolo III, em São Gonçalo.



Os agentes foram acionados para checar a morte de Ana Cláudia Gomes de Lima, cujo cadáver apresentava sinais de violência física e sexual. Foi feita a perícia no local do crime e outras diligências para identificação do autor do crime. O principal suspeito era o marido da vítima, que foi localizado e encaminhado à delegacia para prestar depoimento, assim como outras testemunhas.



Os peritos analisaram a camisa que o autor usava com a técnica do luminol, substância química que detecta a presença de sangue, inclusive em superfícies limpas. Ficou comprovado que havia grande quantidade de sangue, o que confirmou a autoria do assassinato.