A ação tem o intuito de aproximar a população gonçalense dos serviços assistenciais do poder público. - Ascom PMSG

A ação tem o intuito de aproximar a população gonçalense dos serviços assistenciais do poder público.Ascom PMSG

Publicado 28/11/2022 09:00

Os moradores do Centro de São Gonçalo aproveitaram os serviços gratuitos oferecidos pelo programa ‘Cidadania Itinerante’, uma ação da Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Assistência Social, que tem o intuito de aproximar a população gonçalense dos serviços assistenciais do poder público.





Neste sábado (26), a ação foi realizada na Praça Zé Garoto, no Centro. Quem foi ao espaço teve acesso aos serviços gratuitos de orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres, verificação sobre o direito à tarifa social da Enel e da Águas do Rio, aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo e manicure.



A ação contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, que elogiou a iniciativa. "Esse projeto, realizado aos sábados, representa mais cidadania para o nosso povo. Levar os serviços públicos até a nossa população é de muita importância. Agradeço a todos os servidores que estão trabalhando nessas ações. São Gonçalo tem 92 bairros, com inúmeros problemas. Então, cabe a nós levarmos à população os serviços que são realizados pela Prefeitura", afirmou chefe do Executivo gonçalense.