O 1º Festival de Seresta de São Gonçalo reuniu seresteiros do município. - Divulgação

Publicado 13/12/2022 09:30

O 1° Festival de Seresta de São Gonçalo, realizado no último domingo (11/12), na Feira Nordestina de São Gonçalo, em Neves, foi um sucesso. As audições ocorreram no Clube Esperança da cidade e foram selecionados nove finalistas que disputaram o grande prêmio de primeiro lugar.

A grande campeã foi a Vera Cruz que depois de passar pela repescagem conseguiu uma recuperação levando o título do Grande Festival. Em segundo lugar ficou a Ana de Brasília e em terceiro Adriana Andréa. O primeiro lugar ganhou R$ 500,00 e um troféu. Segundo lugar ganhou R$ 300,00 e um troféu. O terceiro lugar ganhou R$ 200,00 e um troféu. O evento foi uma produção e idealização do produtor Robert Freitas, por meio do edital de Cultura de São Gonçalo.

Os fim de semana tem sido de muita música, para todos os gostos, no Centro de Tradições Nordestinas. No local, a população tem curtido shows de pagode, disco music, seresta e MPB. Todas as atrações são gratuitas.



Na sexta-feira (9), quem subiu ao palco foi o cantor Jonathan Foka, que apresentou os melhores pagodes da atualidade.



Na noite do sábado (10), o público curtir a "Noite do Flashback", que foi comandada pelos DJs Magoo, Jorge Maluco e Péricles.



Já na noite do último domingo (11), o Centro de Tradições Nordestinas recebeu o cantor Otávio Almeida.



Além das atrações musicais, o público também encontra quiosques com comidas típicas nordestinas, peças de artesanato e área de lazer para a criançada.





O Centro de Tradições Nordestinas Severo, Embaixador Nordestino, fica na Rua José Augusto Pereira dos Santos, próximo ao Colégio Municipal Ernani Faria e à 73ª DP, em Neves. O local funciona às sextas, das 18h à 1h; sábados, das 12h à 1h; e domingos, das 10h às 22h.