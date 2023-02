As ações foram realizadas em vias públicas de nove regiões. - Divulgação Ascom PMSG

A Subsecretaria de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de São Gonçalo montou uma megaoperação para remoção de publicidade irregular. As ações, que tiveram início nesta quarta-feira (1), foram realizadas em vias públicas de nove regiões.





Com atividades tendo início às 9h, os agentes do Controle Urbano atuaram nos bairros de Alcântara, Raul Veiga, Coelho, Vila Lage, Barro Vermelho, Porto Velho, Porto Novo, Gradim e Porto da Madama. Ao todo, foram removidas 76 faixas, banners e galhardetes, que estavam instaladas em áreas públicas.

As ações fiscalizatórias visam a remoção e apreensão de faixas fixadas de forma irregular em postes de iluminação, viadutos e abrigos de ônibus do município.





"No ano passado, já havíamos dado início a essas ações e conseguimos remover inúmeras publicidades irregulares dos espaços públicos do município. Agora, vamos intensificar essas atividades com intuito de manter a cidade mais organizada. Montamos um esquema para fiscalizar todos os bairros e tomar as medidas cabíveis durante as ações fiscalizatórias", afirmou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Rogério Abreu.







Para manter o bom aspecto visual da cidade e organização das vias públicas, as operações continuarão sendo feitas semanalmente por equipes da subsecretaria.