Publicado 04/07/2023 11:25

A mostra de filmes do CineSesc vai abordar, em julho, a pluralidade de protagonistas femininas. Com o tema “Mulheres Refletidas”, a programação vai exibir quatro longas, oriundos de um conjunto diverso de territórios, práticas culturais e modos de produção. A entrada é gratuita.



Constituída por filmes de diferentes nacionalidades, a mostra apresenta perspectivas únicas de cada protagonista dentro de seus contextos socais. Ao mergulhar nessas narrativas, o expectador vai identificar as fases de cada personagem, como se reconhecem e se constroem enquanto mulheres.



Os longas em cartaz no Sesc de São Gonçalo são: o sul-coreano “A mulher que fugiu”, o brasileiro “Alice dos Anjos”, o islandês “Quando éramos bruxas” e a animação nacional “Tarsilinha”. A mostra de curtas está em cartaz em outras nove unidades do Sesc RJ.

Com foco em produções de diversos estilos e países que tiveram pouco destaque no circuito comercial brasileiro, o projeto CineSesc tem o objetivo de fomentar o debate acerca dos filmes e propor uma reflexão a partir de seus temas e de suas narrativas.





A programação na unidade do Sesc São Gonçalo é a seguinte:



A mulher que fugiu: 5/7, 16h; 8/7, 16h; 13/7, 14h30; 14/7, 19h; 27/7, 10h;



Alice dos Anjos: 12/7, 16h; 20/7, 10h e 14h30; 22/7, 16h; 28/7, 19h;



Quando éramos Bruxas: 6/7, 14h30; 7/7, 19h; 13/7, 10h; 14/7, 16h; 19/7, 16h; 29/7, 16h;



Tarsilinha: 2/7, 16h; 6/7, 10h; 9/7, 14h; 16/7, 14h; 23/7, 14h; 26/7, 16h; 27/7, 14h30; 30/7, 14h.





Sinopses dos filmes



A mulher que fugiu



Enquanto o marido de Gam-hee está fora da cidade numa viagem de negócios, ela aproveita para reencontrar antigas amigas. Ela visita as duas primeiras em suas casas e a terceira encontra, por acaso, num cinema. Enquanto conversam, diversas correntes cruzam o oceano de suas vidas.



Alice dos Anjos



Livremente inspirado em “Alice no país das maravilhas” de Lewis Carroll, e em “Pedagogia do Oprimido” de Paulo Freire. Alice dos Anjos é uma menina negra que vive no sertão nordestino, e que, após correr atrás de um bode preto apressado que usa terno e gravata no fundo do quintal de sua avó, é transportada a um lugar mágico, cheio de personagens malucos que se tornam seus novos amigos.





Quando éramos bruxas





Margit e sua irmã Katla fogem de sua terra natal na Islândia medieval em busca de segurança, depois que a mãe delas foi morta por praticar bruxaria. Precisando de um abrigo, Katla lança um feitiço sobre um jovem fazendeiro, o fazendo se apaixonar por ela e garantindo a proteção de Margit e dela. Mas o filho do fazendeiro a quer longe de sua casa.





Tarsilinha





Tarsilinha é uma garota de oito anos que embarca numa jornada fantástica para recuperar a memória de sua mãe. Para isso ela precisa encontrar objetos especiais que foram roubados de sua caixa de lembranças. Em sua viagem, Tarsilinha verá coisas incríveis, terá que enfrentar seus medos, superar obstáculos e voltar para casa com todas as lembranças.

Confira a agenda e as sinopses para todo o estado abaixo ou no site do Sesc RJ (www.sescrio.org.br).