Homens presos em São Gonçalo: desacato a autoridadeReprodução/PMERJ

Publicado 06/08/2023 15:14

São Gonçalo – Na noite da última sexta-feira (05), após ação de fiscalização durante operação para combate a irregularidades no trânsito, realizada pela Secretaria de Transportes de São Gonçalo, nos bairros Porto da Pedra e Boa Vista, dois homens cujas identidades não foram divulgadas, foram autuados nos artigos 331 do Código Penal (Desacato) e artigo 329 do Código Penal (Desobediência).

A ação foi dividida em dois pontos simultâneos: na Avenida Governador Macedo Soares, no Boa Vista, e na Rua Abílio José de Matos, no Porto da Pedra – onde um homem de moto tentou voltar pela contramão ao ver a blitz, realizada com apoio da Guarda Municipal e de policiais do 7º Batalhão. Agentes da Agência de Inteligência Municipal da Guarda Municipal então interceptaram o homem em fuga. Ao capturarem o suspeito, constataram que ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava com a moto em mau estado de conservação. Ele não concordou com a remoção do veículo, xingou os profissionais da guarda, enquanto outro homem filmava a ação. Exaltado e aos gritos, o segundo homem também xingou os servidores, cuspiu e tentou agredir um deles. O homem que tentou fugir da operação já tinha três anotações criminais por tráfico de drogas. Foi dada a voz de prisão aos dois homens, devidamente conduzidos à 73ª DP (Neves).