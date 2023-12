Jogo do Craque do Amanhã: evento teve transmissão ao vivo e apresentou cantores, atletas e jogadores - Divulgação/Ascom

Jogo do Craque do Amanhã: evento teve transmissão ao vivo e apresentou cantores, atletas e jogadoresDivulgação/Ascom

Publicado 22/12/2023 18:06

São Gonçalo -- Alunos dos projetos socioesportivos Craque do Amanhã e Escola de Lutas José Aldo encerraram as atividades de 2023 com um jogo festivo nesta quarta-feira (20) na Arena Carioca I, no Parque Olímpico, zona oeste da capital fluminense. Participaram da ação alunos do Craque do Amanhã das unidades de Neves e Arsenal e os da Escola de Lutas José Aldo vieram das unidades Jockey e Laranjal, em São Gonçalo.

O evento que teve transmissão ao vivo do Sportv, contou com a participação de cantores, atletas e jogadores e é uma parceria realizado através do projeto social "Doe Gols", que o canal sportv realiza em parceria com a "Play For A Cause" e a Centauro. Mais de mil crianças participaram da ação que contou ainda com entrega de bicicletas, tablets e chuteiras para os alunos que tiveram melhor performance no projeto e na escola.

O duelo preliminar foi exibido pelo sportv2. A partida foi um confronto entre "Amigos do Sorriso Maroto" e "Amigos do Revelação", unindo dois dos maiores grupos de samba e pagode do Brasil. Nesta, o Revelação que tinha o cantor Mamute em campo levou a melhor por 11x9. Em seguida foi a vez dos times “Doe Gols" e "Craque do Amanhã" entrarem em campo no jogo que foi empatado em 6x6, com resultado decidido nos pênaltis. No fim, ganham as crianças do projeto já que nas duas partidas, vale o mesmo princípio que rege a campanha "Doe Gols" durante a temporada: a cada gol marcado, três pares de calçados serão doados.

Ex-jogadores como Athirson, Juan, Richarlyson e Elias participaram do evento que contou ainda com a participação dos cantores Lennon L7, MC Maneirinho. Atletas como Vagner Love, Alan Ruschel, Natalia Guitler e os influenciadores Negrete e Matheus Costa.“Meu negócio é skate e rap. Futebol estou aprendendo mas estou muito feliz em estar aqui participando do evento e sempre que tiver pode me chamar que estarei presente”, comemora L7 que cantou e fez gols, para alegria da criançada.

Em 2023, o projeto doou 4.236 pares de calçados para crianças e adolescentes, chegando a 15.584 na soma dos cinco anos da campanha. São contabilizados gols do Brasileirão nas suas versões masculina e feminina. O "Doe Gols" conta com clubes como América-MG, Cruzeiro, Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cuiabá, Athletico Paranaense, Bahia e Fortaleza como parceiros.

Executado desde 2012, o projeto educacional e socioesportivo Craque do Amanhã, tem como padrinhos a atriz Juliana Paes e os jogadores de futebol Ibson, Vagner Love, Éverton Ribeiro e Paulo Henrique Ganso.

O Craque do Amanhã atualmente possui cinco unidades de atendimento: duas no município de São Gonçalo/RJ, uma unidade em Duque de Caxias/RJ, uma unidade em Belford Roxo/RJ e uma unidade no município de Santa Isabel/SP. O projeto utiliza o futebol como ferramenta de inclusão e transformação social, trabalhando o esporte concomitante com ações educacionais, culturais e socioassistenciais, beneficiando mensalmente cerca de 4.500 pessoas.