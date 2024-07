CIUG: Cursos de idiomas grátis em São Gonçalo - Divulgação

Publicado 10/07/2024 13:38

São Gonçalo - Quem deseja se matricular nos cursos de Inglês, Espanhol ou Língua Portuguesa e Redação, oferecidos pelo Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), no Porto da Madama, deve ficar atento. A pré-matrícula começa a partir das 10h desta quinta-feira (11) e vai até as 23h59 do dia 14 de julho, pelo https://siseducsg.org.br/ciug . A relação dos candidatos classificados estará disponível a partir das 14h do dia 17 de julho, no mesmo site e no mural do CIUG.

A pré-matrícula oferecerá 240 vagas para Inglês, 79 vagas para Língua Portuguesa e Redação e 55 vagas para Espanhol, distribuídas nos turnos manhã, tarde e noite, de acordo com a disponibilidade da unidade. A efetivação da matrícula será realizada no CIUG, localizado à Rua Doutor Gradim, s/nº, Porto da Madama, nos dias 18 e 19 de julho, no horário das 8h às 19h. Os candidatos que já estiverem matriculados no CIUG e realizarem nova inscrição para outro idioma não serão contemplados. Caso haja desistência na efetivação das matrículas, o resultado da reclassificação estará disponível no site no dia 23 de julho, com matrícula no dia 24 de julho, no horário das 8h às 19h.

As vagas serão distribuídas prioritariamente na seguinte ordem: para estudantes da rede municipal de São Gonçalo; para funcionários da rede municipal de São Gonçalo; e para a comunidade em geral. Será dada prioridade aos adolescentes de 13 a 17 anos na ocupação das vagas dos turnos da manhã e da tarde. Como pré-requisito para se matricular, a idade mínima é de 13 anos para os cursos diurnos e 15 anos para os cursos noturnos, além de estar cursando ou ter concluído o 7º ano do Ensino Fundamental. Não há idade máxima para estudar na unidade.

Os candidatos serão matriculados nas turmas de acordo com a sua preferência de turno e a disponibilidade oferecida pelo CIUG. Será desclassificado o aluno que efetuar mais de uma inscrição para o mesmo idioma. O candidato selecionado terá direito a cursar apenas um idioma; caso ele seja selecionado para dois idiomas, terá que fazer a opção no ato da matrícula. O candidato poderá cursar um idioma concomitante ao curso de Língua Portuguesa e Redação.



Informações obrigatórias no ato da pré-matrícula pela internet:



– Nome completo;



– CPF



– Endereço completo com CEP;



– Telefone(s) para contato;



-E-mail;



– Data de nascimento;



- Nome completo dos pais;



- Nome social, se for o caso;



– Nome da escola em que estuda, se for o caso;



– Grau de escolaridade;



– Se funcionário/ servidor da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, identificar a Secretaria onde trabalha;



– Indicação do curso e turno que quer estudar