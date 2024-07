Nino Russo: Tributo a Legião Urbana em São Gonçalo - Divulgação

Nino Russo: Tributo a Legião Urbana em São GonçaloDivulgação

Publicado 09/07/2024 20:08

São Gonçalo - No dia 12 de julho, o Shopping Pátio Alcântara será palco de uma noite especial dedicada aos amantes do rock nacional: um tributo ao Legião Urbana com Nino Russo, das 19h às 21h, na Praça de Alimentação. O evento é gratuito e promete ser uma verdadeira viagem no tempo para os fãs da banda. O show é uma homenagem ao Dia do Rock, comemorado dia 13 de julho.



Nino Russo, conhecido por sua impressionante semelhança vocal com Renato Russo, reviverá os maiores sucessos da icônica banda, incluindo canções atemporais como "Tempo Perdido", "Eduardo e Mônica" e "Pais e Filhos". O tributo pretende transportar o público para os anos dourados do rock brasileiro, despertando memórias e emoções com cada acorde.



A noite será uma excelente oportunidade para reunir amigos e familiares em um ambiente repleto de música e nostalgia. A apresentação de Nino Russo promete ser emocionante, homenageando com fidelidade a obra de um dos maiores ícones da música nacional.



SERVIÇO

Evento: Tributo ao Legião Urbana com Nino Russo

Data: 12 de julho de 2024

Horário:19h às 21h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Valor: Entrada gratuita