São Gonçalo: autorização e funcionamento de food trucks, food bikes e outros veículos comerciais - Divulgação

São Gonçalo: autorização e funcionamento de food trucks, food bikes e outros veículos comerciais Divulgação

Publicado 07/07/2024 08:40

São Gonçalo - A Subsecretaria de Fiscalização e Posturas da Prefeitura de São Gonçalo criou o Programa “São Gonçalo Sobre Rodas”, que estabelece normas para autorização e funcionamento de food trucks, food bikes e outros veículos comerciais que desenvolvam suas atividades no município.

E com a ideia de oferecer novos espaços regulamentados para a promoção da gastronomia local, a Secretaria de Ordem Pública lançou um chamamento público para interessados em estabelecer seus empreendimentos na nova Praça do Colubandê, na Praça Chico Mendes e no Truck Park Alcântara.