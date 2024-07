Esta é a terceira creche entregue pela Prefeitura nesta gestão, que contemplou os bairros de Marambaia, Bom Retiro e Almerinda - Renan Otto

Publicado 07/07/2024 08:22

São Gonçalo - Outra creche totalmente nova foi entregue à população pela Prefeitura de São Gonçalo, nesta sexta-feira (4). A Umei Padre Antonio Revers, no bairro Almerinda, já está funcionando e tem capacidade para receber 100 crianças em tempo integral. O evento contou com a presença do prefeito Capitão Nelson, do secretário de Educação, Maurício Nascimento, do vereador Jorge Mariola, do padre Humberto Marins, representando o patrono da escola, e de pais e responsáveis dos alunos, que já realizaram a matrícula.

“É uma enorme satisfação estar entregando mais um equipamento de alta qualidade. Não existe nenhuma creche particular, nem em São Gonçalo e nem nos municípios vizinhos, com a qualidade que vocês estão vendo aqui. Sinto muita satisfação em ver as crianças todas uniformizadas, com kit escolar e toda estrutura para estudar. Sem falar na cozinha, que é de primeiro mundo, não tem igual, com despensa e geladeira cheias”, disse o prefeito.

Esta é a terceira creche entregue pela Prefeitura nesta gestão, que contemplou os bairros de Marambaia, Bom Retiro e Almerinda. Novas construções de creches nos bairros Jardim Miriambi e Portão do Rosa também já foram iniciadas. A Prefeitura está realizando estas construções entendendo a necessidade do aumento do número de vagas na Educação Infantil.

“Preciso agradecer à equipe da Secretaria de Educação por todo empenho e comprometimento, eles foram incansáveis para que as duas creches estivessem impecáveis para a população. Agora, o morador do bairro Almerinda tem uma creche novinha e linda para deixar o seu filho com segurança e seguir para o trabalho”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento. O projeto das novas unidades escolares é padronizado, contando com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos. As construções cumprem uma das metas do Plano Estratégico Novos Rumos e são fruto de um projeto de captação de recursos da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo.