Prefeitura: abertura de mais uma unidade de educação infantil - Alexandre de Sa

Publicado 04/07/2024 15:24

São Gonçalo - A Prefeitura entregou à população, nesta quinta-feira (4), mais uma nova creche. A Umei Nivaldo Sobral, no bairro Bom Retiro, já está funcionando e tem capacidade para receber 100 crianças em tempo integral. O evento contou com a presença do prefeito, Capitão Nelson, do secretário de Educação, Maurício Nascimento, do vereador Felipe Brito, do irmão do patrono da escola, Evaldo Sobral e de pais e responsáveis dos alunos, que já realizaram a matrícula.

“É uma satisfação muito grande minha chegar na cozinha agora e ver os freezers e a despensa abastecidos. Nós queremos dar dignidade à população e isso é feito em conjunto, com o secretário e os subsecretários da Educação. É muito bom ver as salas novas, os banheiros, tudo aqui é de alto padrão e os servidores tem que cuidar desse equipamento para manter assim, para a população poder usufruir”, disse o prefeito.

Além desta unidade, as obras da creche no bairro Almerinda também já foram finalizadas e as construções de mais duas creches já foram iniciadas, nos bairros Jardim Miriambi e Portão do Rosa. A Prefeitura está realizando estas construções entendendo a necessidade do aumento do número de vagas na Educação Infantil.

“Toda a Educação de São Gonçalo está muito feliz com mais essa creche sendo inaugurada. É muito bom chegar aqui e ver o trabalho de cada um, seja na parte pedagógica, de alimentação e de infraestrutura. O município vem trabalhando incansavelmente para oferecer uma estrutura para que os alunos estudem com conforto e essa creche é mais uma conquista”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Em 2023, a Secretaria de Educação também inaugurou da UMEI Professora Silviane Moraes de Oliveira Martins, em Marambaia. O projeto das novas unidades escolares é padronizado, contando com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos.

As construções cumprem uma das metas do Plano Estratégico Novos Rumos e são fruto de um projeto de captação de recursos da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura.