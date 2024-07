Final de semana: música e comidas típicas no Arraiá no Partage - Divulgação

Final de semana: música e comidas típicas no Arraiá no PartageDivulgação

Publicado 04/07/2024 15:20 | Atualizado 04/07/2024 15:20

São Gonçalo - Entre os dias 5 e 7 de julho, o público de São Gonçalo poderá desfrutar da tradicional de festa junina que acontecerá no Jardim do Partage Shopping. O Arraiá do Partage promete ser um dos destaques da região com muita diversão, sabores autênticos e uma programação musical animada para todas as idades, comidas e bebidas tradicionais, como milho cozido, canjica, pamonha, caldos e brincadeiras típicas.

A programação musical do arraiá está repleta de atrações que vão animar o público durante os três dias de festa. Na sexta-feira, dia 5, a partir das 19h, haverá uma apresentação especial do Colégio Santa Terezinha, seguida pela animada Trilha do Forró, que garantirá o ritmo e a dança até as 22h. No sábado, dia 6, das 14h às 18h, a dupla Eddy e Wallace sobe ao palco para encantar o público com seus sucessos. A noite de sábado continua com Duan, das 19h às 22h, trazendo um clima de festa e descontração.

O domingo, dia 7, começa com mais forró, das 13h às 17h com a Trilha do Forró, proporcionando um início de tarde dançante. Às 17h, uma quadrilha profissional, Balão Dourado, fará uma apresentação especial, mostrando toda a tradição e alegria das danças juninas. O encerramento do evento, das 19h às 22h, fica por conta do Gustavo Araújo, garantindo que o arraiá termine em grande estilo.

Além da música ao vivo e das danças típicas, o público poderá aproveitar as dezenas de barraquinhas com comidas e bebidas típicas, tornando o arraiá uma experiência completa. "O evento está sendo preparado com muito carinho para que os visitantes possam aproveitar ao máximo essa festa tão tradicional. Queremos proporcionar uma experiência inesquecível, cheia de alegria e cultura”, diz Luciana Monteiro, Gerente de Marketing do Partage São Gonçalo.



Serviço: