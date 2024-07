Governador Claudio Castro: solenidade de lançamento da obra do Parque RJ São Gonçalo - Renan Otto

Publicado 04/07/2024 11:45

São Gonçalo - Um sonho de milhares de gonçalenses está prestes a ser realizado. Foi dada a ordem de início das obras do Parque RJ São Gonçalo, local que irá transformar a área abandonada do antigo Piscinão de São Gonçalo, no bairro Boa Vista, num espaço de lazer e recreação com mais de 35 mil metros quadrados.

O anúncio de início das obras foi feito na tarde desta quarta-feira, durante solenidade que reuniu o governador do Rio, Claudio Castro, o prefeito Capitão Nelson, o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, e várias autoridades e moradores da região. O projeto, tão esperado pelos gonçalenses, foi elaborado pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo e a obra será executada pela Secretaria de Estado das Cidades, com um investimento de mais de R$ 44 milhões.

“É com muita emoção que vivencio esse momento. Esse espaço está abandonado desde 2013 e, através dessa grande parceria com o Governo do Estado, vamos conseguir devolver essa alegria para o gonçalense. São Gonçalo precisa de parceiros que trabalhem pela mudança da cidade e estamos trabalhando incansavelmente pela autoestima do morador de São Gonçalo e tenho certeza que temos conseguido. O Parque RJ será muito importante para o desenvolvimento do esporte, lazer e cultura da nossa cidade e vamos trabalhar para a conclusão dessa obra”, destacou o prefeito Capitão Nelson.

Com uma área de mais de 35 mil m², o Parque RJ São Gonçalo vai melhorar a qualidade de vida da região e oferecer uma nova área de convivência para os moradores. “Atualmente, este local é um sonho da população que foi jogado fora por gestões anteriores, mas com muito trabalho dessa parceria incansável do Governo do Estado com a Prefeitura de São Gonçalo o cenário será mudado a partir de hoje. São Gonçalo vivencia hoje um investimento histórico, temos investido na saúde, na segurança, na mobilidade urbana e agora nesse grande espaço de lazer. Vamos inaugurar e nunca mais fechar o Parque RJ, reitero meu compromisso com a cidade”, disse o governador Cláudio Castro.

O local será transformado em uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), prédio administrativo e banheiro. “Quem anda por São Gonçalo vê e reconhece que são muitos investimentos do Governo do Estado na cidade. O governador Cláudio Castro investiu mais de R$ 600 milhões em São Gonçalo através do projeto Governo Presente, e todas as ações vem mudando verdadeiramente a vida do gonçalense. Acreditamos muito que, além de São Gonçalo, o Parque RJ vai beneficiar todo o Leste Fluminense”, destacou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.

Participaram da solenidade o vice-prefeito de São Gonçalo, Sérgio Gevú; o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar; o secretário Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi; o presidente da Concessionária Águas do Rio, Alexandre Bianchini; e vereadores de São Gonçalo.

O projeto do Parque RJ São Gonçalo foi selecionado recentemente para o 4° Guia do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) para a Agenda 2030, cujo objetivo é apresentar projetos arquitetônicos e planos urbanísticos elaborados por profissionais de todo o país que colaboram e interagem com cada um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU). O projeto foi enquadrado na ODS 13 (Ação contra a mudança global do clima).