Novas escolas: as construções cumprem uma das metas do Plano Estratégico Novos Rumos - Renan Otto

Novas escolas: as construções cumprem uma das metas do Plano Estratégico Novos RumosRenan Otto

Publicado 03/07/2024 17:03

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo vai entregar à população, nesta quinta-feira (4), duas Unidades Municipais de Educação Infantil recém-construídas, as Umeis Nivaldo Sobral, no bairro Bom Retiro, e Padre Antonio Revers, no bairro Almerinda.

As unidades têm capacidade, cada uma, para receber 100 crianças em tempo integral. Além dessas unidades, as construções de mais duas creches já foram iniciadas, nos bairros Jardim Miriambi e Portão do Rosa. A Prefeitura está realizando estas construções entendendo a necessidade do aumento do número de vagas na Educação Infantil.

Em 2023, a Secretaria de Educação também inaugurou da UMEI Professora Silviane Moraes de Oliveira Martins, em Marambaia. O projeto das novas unidades escolares é padronizado, contando com oito salas de aula com banheiros adaptados infantis, fraldário, cozinha, refeitório, salas para espaços alternativos e toda a estrutura para atender aos alunos.

As construções cumprem uma das metas do Plano Estratégico Novos Rumos e são fruto de um projeto de captação de recursos da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo.