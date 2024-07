As intervenções estão sendo realizadas com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Transportes e Gestão Integrada e Projeto Especiais - Julio Diniz

Publicado 01/07/2024 16:56

São Gonçalo - As obras de revitalização do bairro Jardim Alcântara seguem avançando. As intervenções, que estão transformando o bairro, estão sendo feitas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo. Na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, foi construído um estacionamento com mais de 120 vagas. Além disso, uma área de descarte irregular de lixo foi restaurada, com limpeza total do espaço, além de drenagem, terraplanagem, pavimentação, urbanização, iluminação e a instalação de câmeras de monitoramento.

Novos módulos de estacionamento serão construídos. Até o momento, o primeiro módulo já foi concluído e possui 96 vagas de estacionamento; já o segundo módulo, que também está pronto, tem 30 vagas.

Para o empresário Jorge Fernandes, de 48 anos, a revitalização do bairro melhorou o local em todos os sentidos. "Eu trabalho aqui há anos e nunca vi obras desse tipo. Antes, aqui tinha mal cheiro, era escuro e tinha muito mato. Agora, melhorou no quesito visual e na segurança, temos iluminação pública, um estacionamento, é mais conforto para nós e para os nossos clientes. Fora que estão organizando o trânsito também, né? Está ótimo!", afirmou.

O projeto do estacionamento prevê ainda faixas de pedestres, criação de rampas de acessibilidade, regularização das calçadas e manutenção da vegetação existente. Vale lembrar que o bairro possui um dos principais polos de autopeças do Estado do Rio de Janeiro. As intervenções estão sendo realizadas com o apoio das Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Transportes e Gestão Integrada e Projeto Especiais. No local, também foram replantadas as palmeiras que foram retiradas pela Subsecretaria de Parques e Jardins dos trechos onde estão ocorrendo as obras do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada) e da Praça do Colubandê.