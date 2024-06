No bairro Vista Alegre, o governador e o prefeito entregam obras de drenagem, pavimentação e reurbanização - Divulgação

No bairro Vista Alegre, o governador e o prefeito entregam obras de drenagem, pavimentação e reurbanização Divulgação

Publicado 28/06/2024 16:20

São Gonçalo - O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, recebe o governador Claudio Castro na próxima segunda-feira (1º de julho) para o lançamento das obras do Parque RJ São Gonçalo, no antigo piscinão, no bairro Boa Vista. Trata-se de um projeto elaborado pela Prefeitura de São Gonçalo, com execução do governo do Estado do Rio, em um investimento de mais de R$ 40 milhões, no espaço com capacidade para cerca de 15 mil pessoas.

Antes, o prefeito e o governador vistoriam as obras do MUVI, corredor expresso que cortará 13 bairros, saindo de Guaxindiba a Neves, com 32 estações e 18 quilômetros. O MUVI também é fruto de parceria entre a Prefeitura, que elaborou o projeto e realizou as desapropriações ao longo do trecho, e o Governo do Estado, que está realizando as obras.

Ainda na segunda-feira, no bairro Vista Alegre, o governador e o prefeito entregam obras de drenagem, pavimentação e reurbanização em 25 ruas do bairro.



Serviço:



Evento: Lançamento da obra Parque RJ

Data: 1º/7, 16h30

Local: Rua Formosa, 3.352 - Boa Vista, São Gonçalo (antigo piscinão).