Publicado 27/06/2024 15:28

São Gonçalo - A nova Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê, está recebendo os ajustes finais e será entregue para a população em uma cerimônia, que contará com a presença do prefeito Capitão Nelson, neste domingo (30), às 9h. Além disso, o evento terá também o projeto Caravana de Arte e Lazer, desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg).

A área de lazer foi revitalizada pela Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, seguindo os moldes do programa Praça Renovada. As intervenções na praça tiveram início no final de fevereiro. Além da praça, as ruas ao redor receberam requalificação viária. As ruas passaram por drenagem e foram pavimentadas. Uma nova via foi criada no meio da praça. O trânsito ao redor da área de lazer foi alterado para garantir maior fluidez ao tráfego.

A nova área de lazer terá uma guarita para a Guarda Municipal, que contará com uma área de 25 metros quadrados, um dormitório e um banheiro, além de um playground, academia para o idoso e o primeiro ParCão (focado nos pets) do município. O local está recebendo o paisagismo da Secretaria de Conservação. A praça anterior foi totalmente demolida para dar espaço para à nova.

O despachante Marco Antônio dos Santos, de 53 anos, disse que gostou das mudanças da praça. "O trânsito está melhor, não vejo mais engarrafamento nem na hora das crianças irem para a escola de manhã. A praça está com a aparência mais bonita e mais utilizável para crianças e idosos. Antes disso, ela estava destruída, com um chafariz em desuso, abandonada, com os aparelhos de ginástica e brinquedos quebrados, agora está melhor", disse ele, que trabalha próximo à praça há dois anos.

O projeto da obra surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos e foi elaborado pelas secretarias de Transportes e de Gestão Integrada e Projetos Especiais. As obras têm como objetivo revitalizar a praça e reordenar o trânsito na região, que recebe um fluxo intenso de caminhões por ser próxima à Ceasa e ao Hospital Estadual Alberto Torres.