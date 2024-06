São Gonçalo: evento educativo e cultural - Divulgação

Publicado 27/06/2024 15:14

São Gonçalo - Um grande evento para celebrar a cultura brasileira e o folclore será realizado pela Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Educação, no próximo sábado (6), a partir das 10h, no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, no bairro Laranjal, com entrada franca à população.

A 3ª Festa Cultural da Educação vai reunir 28 escolas da rede municipal de São Gonçalo, incluindo creches conveniadas, que farão apresentações de carimbó, frevo, dança da saia e bumba meu boi, além de barraquinhas com comidas típicas e a apresentação da Quadrilha Balão Dourado.



Serviço:



3ª Festa Cultural da Educação, no próximo sábado (6), das 10h às 16h, no Colégio Municipal Estephânia de Carvalho, que fica na Esquina com Rua Cardeal Sebastião Leme, Av. Bpo. Dom João da Mata, S/N - Laranjal, São Gonçalo – RJ.