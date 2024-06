Autismo: no Museu do Maracanã, os visitantes conheceram sobre o futebol e os grandes jogadores brasileiros - Fábio Guimarães

Publicado 26/06/2024 20:35

São Gonçalo - A tarde desta terça-feira (26) vai ficar marcada na memória de 15 atendidos do Centro de Referência Municipal do Autista Marlene Felício Faria, no Centro de São Gonçalo, e de seus responsáveis. Eles foram visitar o Museu do Maracanã, onde conheceram um pouco mais sobre o futebol e os grandes jogadores brasileiros. A iniciativa foi da Subsecretaria da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Assistência Social, em parceria com a Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo.

Para selecionar os 15 atendidos que fariam parte da visita, a unidade fez um sorteio, já que muitos contam com hiperfoco em futebol. A psicóloga da unidade, Teresa Cristina da Silva, contou que o futebol é um tema recorrente entre os atendidos e era um sonho chegar ao Maracanã. “No mês de maio, eu trabalhei sentimentos com eles e perguntei onde eles ainda não foram que eles gostariam de ir, alguns responderam: Maracanã. Eu imediatamente falei com a diretora, para tentarmos trazê-los”, disse a psicóloga.

O atendido Carlos Alexandre, de 15 anos, ficou encantado com o estádio. Sua mãe, Angélica Cardoso, afirmou que o filho é apaixonado por futebol e sabe todos os detalhes da fundação do Maracanã, bem como a história do futebol no Brasil. “Ele está encantado, ele nem pisca. Ele sabe até o número exato de cadeira que tem no estádio, ele sabe tudo. Estamos muito felizes, com certeza esse dia vai ficar marcado para sempre na nossa memória”, contou a mãe.