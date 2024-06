Sandra Vergara: animando a festa gratuita Noite de Flashback - Divulgação

Sandra Vergara: animando a festa gratuita Noite de FlashbackDivulgação

Publicado 26/06/2024 09:25

São Gonçalo - O Pátio Alcântara vai oferecer uma viagem musical nostálgica com o evento Noite do Flashback By Sandra Vergara, que acontecerá no próximo dia 29 de junho, das 17h às 21h, na Praça de Alimentação. Este evento imperdível, com entrada gratuita, promete reunir o melhor repertório dos anos 70, 80 e 90, garantindo uma noite inesquecível de dança e diversão.



A programação está animada. E inclui a participação de um DJ veterano que atuou nas décadas de 70, 80 e 90 e comandará as pick-ups, tocando os grandes sucessos que marcaram essas eras. O evento terá, ainda, a participação de dançarinos profissionais que vão ensinar os passos icônicos das músicas, incentivando todos a se juntarem na pista de dança.



Quem comanda a festa é a promoter Sandra Vergara, que vai estar caracterizada com um figurino da época e animará o evento com sua presença vibrante e carismática. Não perca esta oportunidade de reviver os bons tempos e dançar ao som dos maiores hits dessas décadas douradas. Venha com seus amigos e familiares para uma noite de pura nostalgia e diversão no Pátio Alcântara.



SERVIÇO:

Evento: Noite do Flashback

Data: 29 de junho

Horário: das 17h às 21h

Local: Praça de Alimentação do Pátio Alcântara

Valor: Entrada Gratuita