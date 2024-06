São dois ambientes, sendo o primeiro com imagens selecionadas que registram as atividades realizadas no Águas da Guanabara - Julio Diniz

Publicado 25/06/2024 00:00

São Gonçalo - Foi inaugurada oficialmente, nesta segunda-feira (24), a exposição TransforMAR, um desdobramento do Projeto Águas da Guanabara, que conta com apoio das secretarias de Meio Ambiente e de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, no São Gonçalo Shopping. Os secretários de Meio Ambiente e de Agricultura e Pesca de São Gonçalo, Carlos Afonso Pereira e Evanildo Barreto, também prestigiaram a inauguração da exposição.

A mostra, realizada pela Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, foi criada com o objetivo de divulgar o incansável trabalho realizado pelos pescadores artesanais do litoral dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Magé, e seus resultados. Em dois anos, os pescadores do projeto já retiraram mais de 800 toneladas de resíduos sólidos da Baía de Guanabara.

“Acreditamos na força da informação e em quanto o importante trabalho desenvolvido pelo projeto Águas da Guanabara precisa ser divulgado, para que cada vez mais pessoas se tornem conscientes do descarte correto do lixo. Auxiliamos os pescadores do projeto, fornecendo sacos para o recolhimento dos resíduos, e realizamos o descarte correto dos produtos que são recicláveis em nossos ecopontos. Durante a exposição, nossas equipes do ecopontos vão estar à disposição dos visitantes para apresentar o trabalho desenvolvido nos equipamentos”, disse o secretário de Conservação de São Gonçalo, Edson Leal.

A exposição conta com dois ambientes, sendo o primeiro com imagens selecionadas que registram as atividades realizadas no projeto Águas da Guanabara, incluindo a ação deles na água; a Operação Saúde - realizada pelo Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps) da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo; e a educação ambiental. Os visitantes também podem contemplar algumas espécies de peixes capturadas pelos pescadores e catalogadas por pesquisadores em arrastos científicos realizados na Baía de Guanabara. Já o segundo ambiente do TransforMAR é mais lúdico, tendo como ponto alto um barco de madeira usado pelos pescadores para a limpeza da Baía de Guanabara.

A exposição também conta com um espaço destinado à orientação dos ecopontos do Barro Vermelho e de Santa Luzia, uma iniciativa da campanha Limpa São Gonçalo. “É de grande importância essa união intermunicipal, capitaneada pela Federação dos Pescadores do Estado do Rio, para que consigamos dar prosseguimento nesta iniciativa que já tem registrado importantes resultados”, destacou Luiz Cláudio Furtado, presidente da Feperj.