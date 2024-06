Mudanças de trânsito no Colubandê, em São Gonçalo - Fábio Guimarães

Publicado 22/06/2024 18:59

São Gonçalo - A Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo iniciou, na ultima sexta-feira (21), as mudanças de trânsito ao redor da Praça Governador Leonel Brizola, mais conhecida como Praça do Colubandê. Desde 7h da manhã, agentes da secretaria estavam pelo local, em conjunto com agentes da Guarda Municipal, para verificar o cumprimento das novas regras por parte dos motoristas. O prefeito Capitão Nelson também esteve no local para acompanhar o primeiro dia das mudanças.

As alterações no trânsito tem como objetivo um melhor ordenamento do trânsito do local, que recebe grande fluxo de veículos por conta da proximidade com a Ceasa e com o Hospital Estadual Alberto Torres. Foram instaladas novas sinalizações horizontais e verticais, como uma faixa de pedestres, tornando a travessia do bairro mais segura.

Quem passa pelo local, está ansioso para que a nova praça fique pronta. É o caso do aposentado Roberto Alvim, de 70 anos, que mora no bairro há 20 anos. "Com relação ao novo trânsito, eu acredito que tudo é uma questão de adaptação. Com relação à praça, melhorou. O Capitão Nelson mexeu nessa praça que estava abandonada, não podia mais ficar assim. Agora, melhorou e vai ser bom ter uma área de lazer revitalizada para as crianças do bairro", disse.



A nova praça

O projeto da obra surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos e foi elaborado pelas secretarias de Transportes e de Gestão Integrada e Projetos Especiais. As obras na praça focam na revitalização da área de lazer, que segue os moldes do programa Praça Renovada, e também buscam a requalificação viária da região. As intervenções estão sendo executadas pela Secretaria de Transportes da Prefeitura de São Gonçalo. Antes da pavimentação, a praça e o seu entorno receberam obras de drenagem. A nova área de lazer terá uma guarita para a Guarda Municipal, que contará com uma área de 25 metros quadrados, um dormitório e um banheiro, além de um playground, academia para o idoso e o primeiro ParCão (focado nos pets) do município. A praça anterior foi totalmente demolida para dar espaço para a nova.



Confira as alterações:



O motorista que vier da Avenida José Mendonça de Campos para a Ceasa, deverá seguir em sentido único pela rua do banco Itaú, que fica na lateral da praça. Quem vier pela RJ-104 em direção à Central de Abastecimento, deverá sair da rodovia e acessar a nova pista que foi construída no local, contornando a praça.



Quem vier da Avenida José Mendonça de Campos, no sentido Niterói, deverá manter sentido único pela rua do Itaú, na lateral da praça, e acessar em seguida a Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no sentido à RJ-104.



Quem vier pela Avenida José Mendonça de Campos para seguir no sentido Alcântara, manterá sentido único pela rua do Itaú, contornando a praça e acessando a pista lateral da RJ-104, retornando por baixo do viaduto.



Quem vier pela Rua Salvatori para o Colubandê, seguirá pela Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no sentido da RJ-104, e retornará em Tribobó.



Já quem vier do Alcântara para a Ceasa, irá seguir pela rua lateral do posto de combustíveis e seguirá pela rua do Itaú, que terá sentido único.



As linhas 529, 530 e 10 farão ponto na Praça do Colubandê.