O JERJ é realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro - Divulgação SEEL-RJ/Marcelo Moreira

Publicado 22/06/2024 18:44

São Gonçalo - Nesta sexta-feira (21), cerca de 45 alunos das redes pública e privada participaram de mais uma etapa pré-classificatória dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ), realizada no Colégio Odete São Paio, em Colubandê, São Gonçalo, na Região Metropolitana. As atividades vêm mobilizando estudantes de todo o estado em diversas competições que contemplam 20 modalidades esportivas. Durante o dia, jogaram alunos dos times das escolas: Odete São Paio, Ginásio Educacional Olímpico Dr. Sócrates, Ginásio Educacional Olímpico Samaranch, Marista Barra, João Paulo I, Colégio Militar do Rio de Janeiro e Centro Educacional Sobral Pinto. Na final, os vencedores foram o Ginásio Educacional Olímpico Samaranch, Marista Barra e o Colégio Militar do Rio de Janeiro, respectivamente.



Neste fim de semana (21 e 22), as competições acontecem na capital fluminense (natação), em Angra dos Reis (futsal) e na cidade de Cabo Frio (badminton). O Parque Aquático Júlio Delamare, no Complexo Esportivo do Maracanã, será palco das disputas aquáticas. Juntas, as três provas reúnem alunos das regiões Metropolitana 1 e 2, Serrana, Lagos, Norte e Sul fluminense. As partidas são abertas ao público e a entrada é franca.



"É um momento muito marcante, de construção e fortalecimento do esporte como ferramenta impactante na vida dos nossos estudantes-atletas. Essas competições geram melhores perspectivas para os jovens e fomentam um ambiente enriquecedor de troca, onde alunos de diferentes cidades e escolas se conectam. Nas primeiras semanas de provas, é evidente a grande disposição e entusiasmo por parte dos participantes, sinalizando um evento muito promissor e inspirador", afirmou o secretário estadual de Esporte e Lazer, Rafael Picciani.



O JERJ é realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro (Feerj). Ao todo, participam 71 municípios do Rio de Janeiro, com cerca de 650 escolas públicas e privadas inscritas, e mais de 5 mil estudantes nas equipes.



Tatiane Silva Lima, mãe do atleta estudantil Raphael Isaac Silva Lima Cândido, contou que o filho está há um ano na prática esportiva, que começou no Handebol com o incentivo da família para que o jovem superasse um quadro de hiperatividade. "O Raphael tem 13 anos e é uma criança hiperativa, colocar ele no esporte foi uma ideia que veio para que ele se exercitasse e melhorasse esse quadro emocional por meio da integração com outras crianças, outras vivências e, também, cuidando da saúde como um todo. Além do acompanhamento psicológico que ele faz, o esporte tem ajudado nesse desafio e melhorado a vida dele. Os resultados são ótimos e fico muito orgulhosa de ver meu filho praticando o handebol, competindo e feliz", ressaltou Tatiane.



Raphael, que disse ter ficado “um pouco nervoso” com a sua estreia, também falou sobre como o esporte tem impactado positivamente em sua vida. "O esporte me ajuda a me acalmar, ajuda no meu dia a dia, na escola e faço novos amigos. Hoje foi a minha primeira competição, fiquei um pouco nervoso, mas vou seguir me dedicando. Na próxima competição, vou melhorar e vamos ser o primeiro lugar", contou o estudante do Colégio Odete São Paio, animado com a expectativa das próximas etapas dos jogos em que irá representar a instituição localizada em São Gonçalo.