Lona Cultural do Jardim Catarina: evento para entusiastas das culturas do Rap e Hip Hop - Renan Otto

Lona Cultural do Jardim Catarina: evento para entusiastas das culturas do Rap e Hip HopRenan Otto

Publicado 22/06/2024 17:56

São Gonçalo - A Lona Cultural Lídia Maria da Silva, popularmente conhecida como Lona Cultural do Jardim Catarina, terá uma noite especial para os amantes e entusiastas das culturas do Rap e Hip Hop. Neste domingo, (23), a partir das 18h, a lona recebe o evento ''Reis do Underground''.

O ''Reis do Underground'' é um evento de batalha de rima realizado em quatro rodas culturais de São Gonçalo, onde a etapa três será o evento da Batalha da Lona Cultural do Jardim Catarina. As batalhas foram organizadas com quatro times, compostos por quatro MC's cada. São quatro eventos nas respectivas rodas participantes, que acumularão pontos e, no final, o time e o MC’s que acumularem mais pontos ganham.



Serviço:



Evento: Reis do Underground

Data: 23 de junho, domingo, às 18h

Local: Lona Cultural Lídia Maria da Silva

Endereço: Avenida Albino Imparato, s/nº, Jardim Catarina