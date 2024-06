O Ecoponto fica na Rua Lúcio Tomé Feteira, ao lado da Escola Municipal Joaquim Lavoura, no Barro Vermelho - Fábio Guimarães

O Ecoponto fica na Rua Lúcio Tomé Feteira, ao lado da Escola Municipal Joaquim Lavoura, no Barro Vermelho Fábio Guimarães

Publicado 22/06/2024 09:26 | Atualizado 22/06/2024 09:28

São Gonçalo - O Ecoponto do Barro Vermelho, o primeiro instalado no município, completa um ano de funcionamento na última quinta-feira (20). O projeto é uma iniciativa da campanha “Limpa São Gonçalo” e foi desenvolvido pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, com o apoio da Eccos Sustentável.

É no Ecoponto que as pessoas podem trocar seus resíduos por dinheiro digital que, por sua vez, pode ser utilizado em estabelecimentos próximos, como farmácias e mercados. Dessa forma, a Prefeitura incentiva a reciclagem e a coleta seletiva do lixo e movimenta a economia local. Um segundo Ecoponto, localizado em Santa Luzia, foi inaugurado em fevereiro deste ano.

Nesse primeiro ano de funcionamento, o Ecoponto do Barro Vermelho registrou 3.751 coletas e foram transferidos mais de R$ 42 mil para os cartões das pessoas que levaram seus resíduos para o local. É com este cartão que a moeda digital pode ser utilizada nos estabelecimentos participantes. No Ecoponto do Barro Vermelho, estão registradas 712 pessoas e 28 comércios locais aceitam a moeda digital.

No local, foi realizada a reciclagem de mais de 26 mil quilos de papel, mais de 23 mil quilos de metal, mais de 16 mil quilos de plástico, mais de 146 mil quilos de vidro, mais de 1.600 litros de óleo, dentre outros. Com a reciclagem, preservaram-se mais de 395Kwh de energia elétrica, mais de 500 árvores e mais de 118 quilos de minério; evitou-se o descarte de mais de 1.281 m³ resíduos em aterros sanitários; foram economizados mais de 2,6 milhões de litros de água e evitou-se a emissão de mais de 150 toneladas de dióxido de carbono.

O secretário de Conservação, Edson Leal, destacou a importância do aniversário do primeiro ecoponto de São Gonçalo. “É um projeto que vem mudando toda a cidade, dando mais dignidade aos catadores, ajudando famílias e também o meio ambiente. Não é a toa que conseguimos vencer, com o Ecoponto, o Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na âmbito estadual e fomos finalistas do prêmio nacional, neste ano, na categoria Sustentabilidade e Meio Ambiente. Estamos planejando também implementar novos Ecopontos no município num futuro próximo”, afirmou.

Nos Ecopontos, são aceitos materiais recicláveis de plásticos (garrafas PET, potes, embalagens de plástico em geral), papéis (jornais, revistas, folhetos, caixas de papelão, embalagens de papel), vidros (potes de alimentos, garrafas, copos, cacos de vidro), metais (latas de alumínio, latas de aço, pregos, tampas, panelas de alumínio, cobre, ferro), eletros (aparelhos de televisão, computadores, celulares, eletrodomésticos, rádios, geladeira, microondas) e óleo de cozinha vegetal usado.

Edson Freitas, consultor ambiental que atua nos Ecopontos, também ressaltou o trabalho desenvolvido no local. "Estamos fazendo um ano de trabalho, toneladas de materiais recicláveis foram reciclados, gerando trabalho e renda para centenas de pessoas. Fazemos um trabalho de formiga, cada um faz a sua parte, dando destinação adequada aos resíduos. É apenas o primeiro ano desse sucesso", disse.

O Ecoponto surgiu a partir da Meta 18 do Plano Estratégico Novos Rumos, desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), que prevê a implantação da coleta seletiva de lixo no município. O projeto conta com o apoio da Secretaria de Assistência Social, que emite a documentação necessária para o catador que não tiver documentos. Assim, ele poderá ser cadastrado e sua conta digital será aberta. Uma das pessoas que teve a vida transformada pela iniciativa do Ecoponto, que está contagiando todo o município de São Gonçalo é Sara Júlia Conceição, de 25 anos. Ela tem costume de utilizar o Ecoponto de Santa Luzia e hoje se reconhece como catadora. "Eu descobri sobre o Ecoponto através de uma pessoa que falou sobre o projeto na escola da minha filha, que fica aqui do lado. Eu vim, fiz o cadastro e nunca mais parei. Trago garrafa, latinha, tudo o que consigo juntar e meus filhos me ajudam também, agora eles entendem a importância de reciclar. Perto de onde eu moro tem um valão e, dessa forma, eu evito que os resíduos acabem parando nesse local. Muitas vezes, a galera daqui do Ecoponto me empresta a bicicleta para que eu possa trazer uma maior quantidade de resíduos. Hoje, o dinheiro daqui me ajuda nas compras lá de casa, até livro escolar eu já reciclei, eu sempre saio daqui direto para o mercado. Eu pretendo também juntar um pouco do dinheiro para o Natal e Ano Novo. No mês passado, eu fiz mais de R$ 300", disse.

O Ecoponto fica na Rua Lúcio Tomé Feteira, ao lado da Escola Municipal Joaquim Lavoura, no Barro Vermelho, e funciona de segunda a sexta, de 9h às 16h. Além do Ecoponto do Barro Vermelho, um segundo fica localizado na Rua Visconde Seabra, em Santa Luzia.